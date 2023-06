Pier Silvio Berlusconi, il ricordo commosso del padre nella lettera ai dipendenti Mediaset

A poche ore dalla morte del padre, Pier Silvio Berlusconi ha scritto e inviato un’e-mail ai dipendenti Mediaset. Una lettera commovente e toccante, le prime parole del secondogenito dell’ex premier dopo il lutto che ha colpito la famiglia Berlusconi e tutti gli affetti che gravitavano intorno al Cavaliere.

Pier Silvio Berlusconi, la lettera toccante per il padre

Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera a tutti i collaboratori Mediaset, azienda che suo padre ha fondato negli anni Novanta e che oggi va avanti sotto la sua guida. Oggi, il secondogenito del Cavaliere è amministratore delegato di Mfe-Mediaset: per questo ha voluto dedicare a ogni collaboratore che ogni giorno lavorano nell’azienda di famiglia parole di stima e gratitudine e quella di suo padre.

“Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla”.

L’imprenditore di Mediaset ha poi proseguito con un ritratto commosso del padre: “È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto”.

E poi ha dedicato qualche parola direttamente a collaboratori e dipendenti, parlando del futuro dell’azienda: “Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore. Pier Silvio”.

Silvio Berlusconi, i funerali di stato

Il Cavaliere si è spento il 12 giugno 2023, al San Raffaele di Milano, dopo aver combattuto contro la leucemia e dopo che le sue condizioni di salute sono precipitate improvvisamente. La camera ardente è stata allestita presso la sua residenza ufficiale, Villa San Martino ad Arcore, perché la famiglia, gli affetti e gli amici più cari possano salutarlo.

L’annuncio è arrivato durante la mattinata del 12 giugno, quando i figli e la famiglia sono accorsi al suo capezzale per porgergli un ultimo saluto. Tantissimi i messaggi commossi di vip, personaggi dello spettacolo (di Mediaset e non), amici e colleghi, a testimonianza dell’impronta che Berlusconi ha lasciatoin tutto il mondo della televisione.

Mercoledì 14 giugno sarà lutto nazionale per la morte del Cavaliere, con l’invito ad esporre bandiere a mezz’asta e a rispettare un minuto di silenzio. Alle 15 si svolgeranno invece i funerali di Stato nel Duomo di Milano, previsti per i Presidenti degli organi istituzionali anche dopo il loro mandato e per i Ministri scomparsi mentre erano in carica.