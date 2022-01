Chi è Luca Salatino, il nuovo tronista di Uomini & Donne

U&D, le dieci coppie più belle (che si amano ancora oggi)

Non è riuscito a conquistare il cuore di Roberta Giusti, ma ha fatto breccia in quello del pubblico e soprattutto in quello di Maria De Filippi, che ha deciso di farlo diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Salatino, che dopo un emozionante percorso all’interno del date show di Canale 5, inizierà una nuova avventura alla ricerca del vero amore.

Chi è Luca Salatino

Classe 1992, Luca Salatino è nato a Roma ed è diventato noto al grande pubblico grazie al suo percorso a Uomini e Donne, il date show di Maria De Filippi.

Figlio unico di genitori separati, ha sempre coltivato le sue passioni, che hanno segnato la sua vita: da un lato quella per il pugilato, dall’altro quella per la cucina, che lo ha portato a diventare uno chef di grande talento in un ristorante di Trastevere, tanto da finire su Gambero Rosso.

Nella sua vita però ha attraversato un momento particolarmente difficile, che lo ha portato a cadere in un baratro da cui è stato difficile uscire. Dopo un intervento chirurgico alla schiena, che non gli ha permesso di camminare per mesi, il ventinovenne ha dovuto affrontare la depressione, che è riuscito a superare anche grazie all’aiuto della madre.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne ha anche parlato della sua vita sentimentale prima di partecipare allo show: ha dato il primo bacio in tenera età (aveva infatti 13 anni e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto). Si è innamorato una sola volta e adesso ha tanta voglia di trovare l’anima gemella dal trono dello show.

Luca Salatino, la sua avventura a Uomini e Donne

Luca Salatino è stato uno dei corteggiatori scelto da Roberta Ilaria Giusti: la tronista infatti, fino all’ultimo momento, ha voluto proseguire la sua conoscenza con lo chef e con Samuele Carniani, scelta finale della Giusti.

Il suo carattere schietto e diretto, la sua simpatia e la sua verve ironica, hanno colpito subito la tronista, così come gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e il pubblico, che ha sempre parteggiato per lui. Il percorso con Roberta è stato segnato da alti e bassi: dopo il primo bacio, che sembrava aver già scritto la loro storia, la tronista si è poi avvicinata a Samuele, evento che ha destabilizzato il corteggiatore, tanto da portarlo ad abbandonare lo studio.

Nonostante le forti indecisioni, alla fine Roberta ha scelto il corteggiatore toscano, lasciando Luca in lacrime, amareggiato e deluso, ma convinto, anche davanti al “no” della persona di cui era innamorato, che la tronista abbia seguito il suo cuore.“Ti devo ringraziare perché mi hai dato tanto. Abbiamo imparato tanto l’uno dall’altra. Abbiamo imparato ad andare oltre. Ho imparato a mettere via le armi e a far vedere dei lati di me che tenevo ben nascosti”, queste le parole che gli ha rivolto Roberta prima di scegliere Samuele.

Prima che il corteggiatore uscisse dallo studio però Maria De Filippi ha deciso di dare il trono proprio a Salatino: “Luca aspetta un secondo. Ti ho scritto un biglietto, te lo metti in tasca e lo leggi quando esci”. E così è iniziata la sua nuova avventura.