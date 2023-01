Frasi dolci per una figlia speciale: sincere ed emozionanti

Fonte: iStockphoto Frasi dolci per una figlia speciale: le più belle

I legami indistruttibili, profondi e unici sono quelli che stingono tra genitori e figli. I rapporti non sono sempre facili, perché è proprio attraverso il confronto che si cresce, ma l’amore, quello, è ineguaglibile. Amare un figlio è facile, non solo perché è il sentimento di due persone che si traduce in vita, ma anche perché è un desiderio. Ed è anche vero che per ogni genitore il proprio figlio ha qualcosa di speciale, difficilmente li sentirete affermare il contrario.

Ma come poter esprimere tutto questo affetto a parole? In soccorso ecco le frasi dolci per una figlia speciale da utilizzare nelle occasioni oppure, semplicemente, per far capire quanto grande è l’amore che si prova una per l’altra.

DiLei ha scelto le frasi più famose ed emozionanti, citazioni e aforismi che grandi donne e uomini hanno scritto, o detto, per parlare di una figlia speciale, dell’amore, del legame indossolubile che si crea e della bellezza di essere genitori.

Frasi dolci per una figlia speciale

A volte mancano le parole per esprimere nero su bianco che cosa si prova per la propria figlia, per riuscire a trasmettere nella giusta misura il grande affetto che ci lega. Perché descrivere l’amore, essere capaci di dare una forma concreta alle emozioni, non è cosa da tutti.

Ecco che allora possiamo usare le frasi dolci per una figlia speciale, parole che sono in grado di trasmettere in maniera vivida le emozioni che si provano.

Le citazioni e gli aforismi più sinceri e preziosi.

La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. È l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine. (Paramahansa Yogananda)

Mia madre mi ha insegnato che la mente di una donna dovrebbe essere la parte più bella di lei. (Sonya Teclai)

La vita è una fiammella che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

L’amore di una madre per sua figlia non conosce legge, non ha pietà, osa tutto e schiaccia spietatamente tutto ciò che incontra sul suo cammino. (Agatha Christie)

C’è qualcosa di simile a un filo d’oro che attraversa le parole di un uomo quando parla a sua figlia; gradualmente nel corso degli anni quel filo diventa abbastanza lungo da intesserne un panno d’oro puro che è amore. (John Gregory Brown)

Come mi è stato detto, il nostro tempo è molto limitato su questa terra e intendo sfruttare ogni momento del mio tempo qui sulla terra e in particolare con mia figlia al massimo! (Cathy Shaffer)

Una madre è l’amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi; quando le avversità prendono il posto della prosperità; quando gli amici ci abbandonano; quando i problemi si addensano intorno a noi, ancora si aggrapperà a noi, e sforzarci con i suoi cortesi precetti e consigli per dissipare le nuvole delle tenebre e far tornare la pace nei nostri cuori. (Washington Irving)

Ogni volta che dici a tua figlia che la sgridi per amore la insegni a confondere la rabbia con la bontà. (Rupi Kaur)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini)

È nel rapporto madre-figlia che a mio avviso va colta l’intima essenza della vita. (Vito Mancuso)

Frasi per una figlia speciale di buon compleanno

Non deve sempre esserci un’occasione particolare per festeggiare, ma il compleanno è un’ottimo motivo per fare festa. Ma come fare degli auguri indimenticabili alle persone più importanti? Le frasi per una figlia speciale di buon compleanno ci aiutano a trovare le parole giuste per emozionare e per riuscire a far comprendere la forza dell’amore. Ma non solo, perché sono anche un’ottima occasione per trasmettere un messaggio, un insegnamento, per provare a dare una rotta.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

I figli sono al di là della soglia di sicura comprensione di chiunque, almeno quando sono in età compresa tra 18 mesi e 90 anni. (James Thurber)

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

Non una sola madre dirà di se stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei è il suo bambino. (Marina Ivanovna Cvetaeva)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore. (Rabindranath Tagore)

Quindi, dopo molte osservazioni, mi sono resa conto che le nostre figlie avevano bisogno delle stesse cose che ci mancavano nei nostri giovani anni… saggezza. Senza saggezza continuiamo a sbagliare attraverso la vita ripetendo gli stessi errori. (Laura Alexander)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Mio figlio è mio figlio fino a quando non avrà preso una moglie, Ma mia figlia è mia figlia per tutti i giorni della sua vita. (Thomas Fuller)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Mia figlia è il mio più grande successo. È una piccola stella e la mia vita è cambiata molto in meglio da quando è arrivata. (Denise Van Outen)

I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della fame che di se stessa ha la vita. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, poiché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro, poiché abitano in case future, che neppure in sogno potrete visitare. (Kahlil Gibran)

Mia madre mi ha insegnato che la mente di una donna dovrebbe essere la parte più bella di lei. (Sonya Teclai)

La mia più grande speranza per lei è solo che abbia l’impavidità di essere sempre il suo sé autentico, indipendentemente da ciò che pensa che gli uomini vogliano che sia. (Channing Tatum)

Poi qualcuno me l’ha messa tra le braccia… Lei mi ha guardata, ha smesso di piangere… I suoi occhi si fusero con i miei, forgiando un legame in me con il loro dolce calore. (Shirley Mac Laine)

Poesia per una figlia speciale

Versi di canzoni, oppure di poeti: non ha importanza, quello che conta è il loro contenuto. E molto spesso i cantautori e gli artisti hanno affidato alle parole il potere di dire in tanti modi diversi ti voglio bene. Lo hanno fatto per la famiglia, per amici, ma anche per i figli. E tutto questo dà vita a una serie di pensieri e rifilessioni profode, come una vera e propria poesia per una figlia speciale.

I versi capaci di toccare il cuore tratti da canzoni e poesie.

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… Io sì, che avrò cura di te. (Franco Battiato)

I figli sono come gli aquiloni.

Insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo.

Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno.

Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita.

Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

I figli sono

la mia poesia,

la più grande verità

che mi ha dato la vita.

(Alda Merini – I figli)

con gli occhi grandi colore del cielo

e dell’estiva vesticciola: « Babbo

– mi disse – voglio uscire oggi con te ».

Ed io pensavo: Di tante parvenze

che s’ammirano al mondo, io ben so a quali

posso la mia bambina assomigliare.

Certo alla schiuma, alla marina schiuma

che sull’onde biancheggia, a quella scia

ch’esce azzurra dai tetti e il vento sperde;

anche alle nubi, insensibili nubi

che si fanno e disfanno in chiaro cielo;

e ad altre cose leggere e vaganti. (Umberto Saba – Ritratto della mia bambina)

Per me sarà così

Come uscire fuori

Come respirare un’aria nuova

Sempre di più

E tu e tu amore

Vedrai che presto tornerai

Dove adesso non ci sei. (Eros Ramazzotti – L’aurora)

Orgogliosa di una figlia: frasi

Non è sempre facile esprimere il proprio orgoglio, infatti può accadere di non trovare le parole adatte, oppure di non sapere come dire quello che si pensa senza risultare eccessivi. Ci sono frasi perfette per dire di essere orgogliosa di una figlia, perché si è buttata in qualcosa di nuovo, perché ha fatto la cosa giusta, perché magari è stata coraggiosa.

Le motivazioni possono essere le più disparate: ecco le citazioni e gli aforismi migliori per dire alla propria figlia che si è orgogliosi di lei.