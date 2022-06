Ti voglio bene: le frasi più dolci e emozionanti da dedicare a una sorella

Fonte: 123RF Ti voglio bene sorella, le frasi più belle per dirlo

Se vuoi trovare un modo dolce e originale per dire a tua sorella che le vuoi bene e che la tua vita non sarebbe la stessa senza di lei, allora sei nel posto giusto. Dedicale una frase speciale, un pensiero profondo che viene dal cuore: solo così potrai farla emozionare e farle sentire l’amore vero e sincero che provi nei suoi confronti. Il legame tra sorelle è uno tra i più veri e autentici nella vita; qualsiasi cosa accada, nulla lo può cancellare. E allora leggi la selezione di frasi che DiLei ha preparato per te e prepara un’affettuosa dedica per tua sorella.

Brevi frasi per una sorella speciale

Quanto sei speciale, sorella mia? È quello che vorresti dirle ogni giorno. Perché lei c’è sempre, nella gioia e nel dolore, pronta a sorreggerti e farti sentire il suo amore. Le sorelle sono una parte fondamentale della nostra vita, anche se a volte non riusciamo a esprimere davvero quello che proviamo nei loro confronti. E infatti, quando vogliamo fare un dono e dedicare un pensiero profondo a una sorella, non sappiamo mai cosa scrivere. Che sia per un’occasione speciale – come un compleanno, il Natale o altre feste – o per un giorno qualunque, sarebbe bello trovare le parole giuste da dire a una sorella, che non siano le solite, scontate e banali. E allora vediamo alcune delle frasi più commoventi che puoi scrivere a tua sorella, per farla emozionare e farla sentire un gioiello raro e prezioso:

Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo. (Charlotte Brontë)

Perché non c’è un’amica come una sorella, nei tempi di quiete e di tempesta. (Christina Rossetti)

Una sorella leale vale più di mille amici.

È mia sorella, la mia migliore amica, la mia anima gemella e la parte migliore di me.

La felicità è stare con mia sorella.

La vita è troppo breve per arrabbiarsi tra sorelle. (Louisa May Alcott)

Essere sorelle è probabilmente la relazione più competitiva all’interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte. (Margaret Mead)

Una sorella è un po’ d’infanzia che non potrà mai essere persa.

Potete essere diverse come il sole e la luna, ma lo stesso sangue scorre attraverso i vostri due cuori. Tu hai bisogno di lei, come lei di te. (George R.R. Martin)

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando. (Pam Brown)

Dolce è la voce di una sorella nella stagione del dolore, e saggio è il consiglio di coloro che ci amano. (Benjamin Disraeli)

Aiutarsi l’una con l’altra, fa parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

Non è semplice scegliere la frase giusta per fare una dedica speciale a una sorella – che siano gli auguri per il compleanno, una buonanotte o un dolce pensiero più profondo. Di sicuro la regola che vale sopra ogni cosa è quella di far parlare il proprio cuore, lasciare spazio alla voce dell’anima, che sprigionerà tutto l’amore che provi per tua sorella.

Fatti guidare dal sentimento che ti lega a lei, per scriverle una meravigliosa frase che le faccia capire quanto le vuoi bene. Se non trovi le parole giuste, allora leggi i nostri suggerimenti, ti aiuteranno a scegliere le più belle citazioni da dedicare a tua sorella:

Non potrei mai amare nessuno come amo le mie sorelle. (Dal film “Piccole donne”)

Voi dovete avere per i vostri fratelli e le vostre sorelle tutti i sentimenti d’amore che avete per tutti gli uomini, colla sola differenza che devono essere più vivi e più caldi. (Paolo Mantegazza)

Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati. (Melodie Ramone)

Ti ho voluto troppo bene per essere solo tua amica. Quindi Dio mi ha fatto tua sorella.

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore… e una sorella.

Talvolta le sorelle parlano di come riescano a capirsi perfettamente, senza mai lasciarsi ingannare dalle piccole bugie dell’altra e riconoscendo istintivamente i reciproci veri sentimenti. (Tara Woods)

Una sorella è un dono per il cuore, un’amica per lo spirito, un filo d’oro per il senso della vita. (Isadora James)

Di due sorelle, ce n’è sempre una che osserva e l’altra che danza. (Louise Gluck)

Come diavolo si fa a riassumere una sorella in tre minuti? È il tuo gemello e il tuo opposto. E il tuo compagno costante e il tuo concorrente. È il tuo migliore amico e la più grande stronza in tutto il mondo. È tutto ciò che desideri che possa essere e tutto ciò che desideri che non sia. (M. Molly Backes)

Una sorella è sia il tuo specchio – che il tuo opposto. (Elizabeth Fishel)

Le sorelle rendono belli i momenti brutti e indimenticabili i momenti belli.

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Come fanno le persone a cavarsela nella vita senza una sorella? Io ho bisogno di lei, quanto lei di me. È la più grande certezza della mia vita. (Sara Corpening)

Come può esserci una buona notizia, se non si ha una sorella con cui condividerla? (Jenny DeVries)

Quando dico che non lo dirò a nessuno, mia sorella non conta.

Mia sorella ha una sorella fantastica. Storia vera.

Sorelle e amiche: come dire “ti voglio bene”

Ti voglio bene, questo è ciò che due sorelle dovrebbero dirsi sempre. Le sorelle sono speciali, il legame che ti lega alla tua è unico e profondo. Che sia minore o maggiore, sappiamo che a tua sorella vuoi un bene dell’anima e che il tuo desiderio è trascorrere tanto tempo insieme, anche per imparare tutto quello che la persona meravigliosa che hai al tuo fianco ti può insegnare.

Una sorella è come una migliore amica, o meglio ancora: ci sarà per l’eternità. È fondamentale dirle quanto è unico il sentimento che vi unisce, nei momenti felici così come in quelli tristi, perché lei per te c’è sempre, e tu per lei. Falle una dedica che viene dal profondo del tuo cuore, lasciati ispirare dalle frasi che DiLei ha selezionato per te:

Gli amici cambiano, gli innamorati se ne vanno, le sorelle sono eterne.

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Io, che non ho né sorelle né fratelli, guardo con una certa dose di innocente invidia quelli che si può dire siano nati amici. (James Boswell)

Quando mamma e papà non capiscono, una sorella lo farà sempre.

Le nostre radici dicono che siamo sorelle, i nostri cuori dicono che siamo amiche.

Una sorella è il modo in cui Dio prova di non volere che camminiamo da soli.

Ehi sorella. Voglio solo che tu sappia che ti amo fino alla luna e ritorno.

Sorella, sei come il mio angelo, con un amore che brilla sempre. Sei uno dei più grandi doni che il mio cuore potrà mai conoscere.

Le nostre strade possono cambiare mentre la vita va avanti, ma il nostro legame come sorelle rimarrà sempre forte.

Riscoprire l’allegria che provavamo noi sorelle da bambine, quando eravamo piccole, è una delle grandi gioie dell’età adulta. (Goldie Hawn)

Chi non ha una sorella è come uno scapolo anzitempo. Poiché il fascino d’una moglie risiede già in gran parte nella sorella. (H. Melville)

Avere una sorella è più di un fatto puramente di sangue, hai una compagna che, vicina o lontana che sia, ti affiancherà nella vita, un luogo dove essere a casa sempre. (Stephen Littleword)

Il più grande dono che i nostri genitori ci hanno mai dato siamo l’un l’altra.

Il mio sostegno, il mio alleato, il mio intrattenimento, il mio pubblico, la mia critica, la mia più grande fan, la mia migliore amica… mia sorella!

Le sorelle sono angeli che ci sollevano quando le nostre ali dimenticano come volare.

Sorella: una persona che è stata dove sei stata, una che puoi chiamare quando le cose non vanno bene, è più che una semplice familiare, una sorella è un’amica per sempre.

Le sorelle possono condividere la stessa madre e il padre, ma sembrano provenire da famiglie diverse.

Quando due sorelle stanno spalla a spalla, chi ha una chance contro di loro? (Pam Brown)

Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi. (Marion C. Garretty)

Fianco a fianco o a miglia di distanza, le sorelle saranno sempre collegate dal cuore.

A volte mi chiedo come hai fatto a sopportami. Allora ricordo, oh, io ho sopportato te. Quindi siamo pari.

Sorrido perché sei mia sorella. Rido perché non puoi farci niente.

Poesie per una sorella che fanno emozionare

Il rapporto tra due sorelle è speciale, quanto è vero! Ma possiamo definirlo anche molto particolare. Un legame profondo, in cui si alternano momenti di amore folle e altri di odio smisurato, tutti comunque utili – nel bene e nel male – a tessere una relazione che possiamo definire unica al mondo. Dall’esterno non è facile capire quanto due sorelle si amino davvero, e dall’interno del rapporto non sempre è semplice esprimere a parole l’affetto che si prova l’una per l’altra. Per questo motivo a volte si ricorre a un biglietto o una lettera, un modo magari non usato da molti, ma senza dubbio di grande effetto.

Se vuoi scrivere un pensiero dolce e originale a tua sorella, ricorda che non c’è alcun limite da rispettare: solo voi due vi conoscete fin da quando siete piccole e sapete meglio di chiunque altro come comunicare tra di voi. Di seguito trovi alcune tra le più conosciute e profonde poesie scritte per una sorella: lasciati ispirare da queste frasi d’effetto e regala alla persona che più ami al mondo una dedica che le farà sorridere il cuore e vibrare l’anima: