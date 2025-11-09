L'attrice è meravigliosa, di talento ed estremamente elegante. E a quanto pare usa un beauty tool che possiamo avere anche noi

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Ansa Uno di segreti di bellezza di Naomi Watts che possiamo avere anche noi

Ci sono attrici che sono di una bellezza sorprendente, che sembrano non conoscere il tempo che passa e che sanno coccolarsi con gli strumenti giusti.

Come Naomi Watts che ha 57 anni e non li dimostra. I suoi segreti di bellezza? Sono diversi, ma tra questi c’è l’utilizzo di uno strumento che possiamo avere anche noi e che ci costa meno di dieci euro.

Si tratta del Gua Sha, un massaggiatore viso che può diventare il nostro alleato per la pelle. In commercio se ne trovano tantissimi ma il nostro preferito è quello in acciaio inox di Rena Chris che promette di essere utile per scolpire e ridurre il gonfiore. E non siamo le uniche ad apprezzarlo: con oltre 36mila recensioni su Amazon è uno dei beauty tool più venduti su Amazon.

Gua Sha di Rena Chris In acciaio inox per massaggiare il viso durante la skincare

Naomi Watts, il dispositivo che usa per il viso

Naomi Watts è un’attrice di talento e una donna stupenda, il tempo passa ma a guardarla non si direbbe.

E a quanto pare, come riporta il magazine Hello! la favolosa interprete farebbe uso di uno strumento che possiamo trovare in commercio a pochissimo: si tratta del Gua Sha, uno strumento pensato appositamente per massaggiare la pelle del viso durante la skincare.

Come viene specificato sul sito, Naomi Watts a The Glow Memo avrebbe detto in merito a questo tool per il viso: “È così efficace per stimolare la circolazione, favorire il flusso sanguigno e favorire il drenaggio linfatico, contribuendo a ridurre l’infiammazione, le linee sottili e le rughe”.

E quindi vale la pena provarlo anche noi, magari scegliendo tra uno dei tanti tool che troviamo in commercio. Come quello di Rena Chris in acciaio inox al 100%, duro e infrangibile, perfetto per chi si trova per la prima volta a maneggiare un Gua Sha.

Gua Sha di Rena Chris In acciaio inox per massaggiare il viso durante la skincare

Perché ci piace il Gua Sha e vale la pena provarlo

Sono tante le ottime ragioni per provare un Gua Sha, a partire dal fatto che è la coccola che si merita il nostro viso quando ci prendiamo cura di lui.

Inserirlo nella skincare routine è facilissimo: può essere utilizzato dopo aver deterso la pelle e aver applicato oli da massaggio o lozioni.

Bisogna passarlo seguendo i giusti percorsi, affinché il nostro viso ne tragga il maggiore beneficio. E ne bastano anche solo cinque minuti al giorno, quelli che tutte riusciamo a ritagliarci per un momento di benessere.

Questo strumento promette di promuovere la circolazione sanguigna, andando a ridurre le borse, a scolpire la mascella e agisce sulle tensioni. Perfetto per chi vuole sconfiggere gonfiore, borse sotto gli occhi, linee sottili e doppio mento.

Questa versione in acciaio inox, oltre a essere perfetta per chi è alle prime armi dal momento che è difficile da rompere, è anche semplice da pulire, è dotata di una superficie liscissima e ha il perfetto spessore. Inoltre, risulta questo Gua Sha risulta freddo sulla pelle, regalando un sollievo immediato.

E anche le recensioni sono super positive, andando a sottolineare tra i tanti aspetti positivi del prodotto, l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Decisamente un mai più senza per il nostro viso.

Gua Sha di Rena Chris In acciaio inox per massaggiare il viso durante la skincare

Resta aggiornata su tutto ciò che riguarda la bellezza, su trend, sconti e offerte. Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty.