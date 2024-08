Naomi Osaka, chi è la tennista dallo “stile manga” agli Us Open

Stella del tennis e campionessa di stile, Naomi Osaka opta per un look tutto fiocchi agli Us Open: ecco qualcosa in più su di lei

Brillante, talentuosa e con uno stile che cattura l’attenzione. Naomi Osaka è una tennista giapponese che continua a scalare le vette di uno sport amatissimo con il suo mix inconfondibile di eleganza, stravaganza e innovazione. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sui suoi incredibili look.

Chi è Naomi Osaka

Naomi Osaka nasce il 16 ottobre 1997 in Giappone. Figlia di madre giapponese e padre haitiano, ha una sorella maggiore, Mari, nata nel 1996, anch’essa tennista. Nel 2000, Naomi e la sua famiglia si trasferiscono a Long Island, New York, e nel 2006 si spostano in Florida. Amante del tennis fin da bambina, i risultati degli allenamenti iniziano presto a farsi notare. Dopo una serie di ottime performance, nel 2016 abbandona il circuito ITF per concentrarsi sui tornei del circuito maggiore: a soli 19 anni, conquista il premio Newcomer of the Year della Women’s Tennis Association (WTA) grazie a una serie di prestazioni eccezionali.

Nel 2017, Osaka consolida il suo successo, ma è il 2018 a segnare il suo vero salto di qualità. Inizia l’anno battendo l’allora numero 1 al mondo, Simona Halep, nel torneo di Indian Wells a marzo, ottenendo il suo primo titolo WTA. Sette mesi dopo, raggiunge una nuova dimensione battendo il suo idolo Serena Williams nella finale degli Us Open.

Nonostante le polemiche e le penalità inflitte a Williams per un alterco con l’arbitro, Osaka domina la partita dall’inizio alla fine. Con un servizio vincente a 114 mph (183 km/h), si aggiudica la vittoria con 6-2, 6-4, conquistando così il suo primo titolo del Grande Slam. “È sempre stato il mio sogno giocare contro Serena in finale agli Us Open” racconta Osaka.

Il successo continua nel 2019, quando Osaka raggiunge la finale degli Australian Open, battendo Petra Kvitova, due volte campionessa di Wimbledon. Osaka trionfa al terzo set e diventa la prima giocatrice a vincere due tornei consecutivi del Grande Slam dal 2001, anno in cui Jennifer Capriati ottenne lo stesso risultato.

Nel 2021, ai Giochi Olimpici di Tokyo posticipati, Naomi si conferma come la prima tennista asiatica a raggiungere la posizione numero 1 del mondo e la prima giocatrice di origine giapponese a vincere un Grande Slam. Inoltre, viene scelta per accendere il calderone olimpico durante la cerimonia di apertura.

Naomi Osaka, lo stile manga agli Us Open

Naomi Osaka non è conosciuta solo per il suo incredibile talento: l’atleta è anche famosa per il suo stile unico, che spesso sfoggia durante le competizioni. Durante il primo turno agli US Open 2024, dove ha vinto contro la lettone Jelena Ostapenko con due set a zero, Osaka ha indossato un completo verde lime decorato con grandi fiocchi in stile manga.

Questo outfit è stato creato per lei dalla designer di Ambush Yoon Ahn e da Nike, regalando un look divertente e memorabile. Ha indossato un tutù di tulle verde a balze, una giacca a vento bianca con un enorme fiocco verde che richiama la gonna e un altro fiocco bianco sul retro, in vita.

Non è la prima volta che Naomi osa con look eccentrici e divertenti: chi la segue ha già visto i suoi top e gonne dai mille colori, che dimostrano il suo spirito giocoso e innovativo e che la rendono più di una semplice tennista: una vera e propria icona di stile e talento, capace di conquistare il cuore del pubblico con la sua grinta in campo e la sua personalità unica.