Paolo Belli ricorda la malattia della moglie Deanna: ”Ultimo anno terribile”

Fonte: IPA Paolo Belli

Dopo un anno faticoso, Paolo Belli torna finalmente a sorridere. Il cantante e grande complice di Milly Carlucci è pronto a festeggiare due grandi traguardi dopo un periodo che ha messo a dura prova la sua famiglia: la malattia di sua moglie Deanna.

Ora che le cose si sono risolte, per Belli ci sono tanti motivi per festeggiare: la serenità ritrovata a livello personale accanto all’amore della sua vita e i 40 anni di una carriera che, dopo impegno e grande determinazione, lo hanno reso il professionista che è oggi.

Paolo Belli si apre sui problemi di salute di Deanna

Certi avvenimenti, a volte, sembrano essere battute d’arresto difficili da superare, specialmente se toccano affetti importanti con cui si condivide una vita intera. Lo sa bene Paolo Belli che, nell’ultimo anno, ha vissuto periodi difficilissimi, di grande apprensione: sensazioni difficili da raccontare, legate allo stato di salute di Deanna, moglie e grande amore del cantante.

Una malattia di cui Belli non ha mai voluto parlare nel dettaglio, ma a causa di cui si era sentito di annullare alcune delle sue date nei teatri per potersi concentrare totalmente sul benessere di Deanna.

Ora, a distanza di mesi, il cantante torna sulla questione, apparendo molto più sereno e raccontando la grande forza che sua moglie ha saputo tirare fuori in una situazione tutt’altro che semplice: “Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio. Potrei perdere il lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare”.

I due, che si sono conosciuti appena maggiorenni in una discoteca, condividono una vita insieme da più di 40 anni: un fidanzamento lungo, bellissimo, culminato nel fatidico sì e nell’adozione di Vladik nel 1997 che, crescendo, li ha resi nonni.

Paolo Belli, i prossimi passi della sua carriera

Con una serenità personale in più, quest’anno Paolo Belli è pronto a gioire di nuovi traguardi: “L’ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice”.

Arrivato a 40 anni di carriera, il cantante e spalla ormai amatissima di Milly Carlucci in Ballando con le Stelle pubblica Voglio tutto l’amore che c’è, un nuovo singolo che suona come inno alla vita. Per l’estate, invece, ha in programma un tour con la Big Band e, in autunno l’uscita del nuovo album.

Progetti bellissimi per un artista che si è impegnato nel corso degli anni e che, ora, può godersi il successo in modo più leggero ricordando tutti i sacrifici passati: “Non credo di avere un grandissimo talento, non sono uno che ha studiato tanto, ma ho lottato tanto per arrivare fino a qui. A 10 anni, sono andato a raccogliere barbabietole in un terreno del paese emiliano dove vivevo, Salvaterra, per guadagnare i soldi per comprare la mia prima pianola”.