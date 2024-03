Fiorello fa una rivelazione “sconvolgente” nella puntata di oggi 7 marzo di Viva Rai2!. Svela infatti la proposta indecente (in senso ironico) della Rai: lui e Amadeus, ovvero gli Amarello, in prima serata. E Sanremo 2025? Tutto tace.

Scoop di Fiorello: la proposta “indecente” della Rai

In diretta dal Foro Italico la banda di Viva Rai2!, capitanata da Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast, dà il buongiorno a tutti con le giuste pillole di ironia con cui iniziare al meglio la giornata. Ospite del giorno è la campionessa di pattinaggio artistico su rotelle Micol Mills.

Dopo l’annuncio della Hunziker a Sanremo 2025, si apre la puntata con una notizia “appena stampata” che allude a un incontro tra Amadeus e la Rai per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Fiorello, ignaro degli sviluppi, videochiama in diretta l’amico per chiedere delle spiegazioni: “Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?”, e Amadeus conferma: “Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio” – poi la conversazione prende una piega sorprendente – “In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”. Fiorello conclude sorpreso la chiamata: ”Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato, che devo dirti tre cose”.

Fiorello, ironia su Trump

Non mancano poi i commenti alla politica estera: oggi focus dell’ironia tagliente del conduttore sugli Stati Uniti. “Io penso anche agli Americani, grande popolo” – inizia Fiorello – “Ma quante persone fanno gli Stati Uniti? Perché io dico, ci saranno due persone meglio di questi. Leggo il titolo ‘Haley lascia la corsa, si ritira’. Già una che si chiama come la cometa… Ma questi sono due cretini, uno per un conto e uno per un altro. Bravissimi per il cinema, famosi in tutto il mondo, e poi hanno questi due come candidati”.

La battuta finale sull’eventuale vittoria di Trump alle elezioni :”Questi hanno le valigette con i codici nucleari. Quando vincerà Trump, perché vincerà lui, voglio vedere cosa succederà con l’altro della Russia. Ci salverà la Madonna di Trevignano!”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Viva Rai2!, oggi finale da brividi

La puntata di oggi si conclude con una fantastica performance. D’altro canto Fiorello può contare sulla bravura di artisti come Martina Miliddi. E sul profilo Instagram di Viva Rai2! si legge questo commento: “Sono emozionatissimo e orgogliosissimo dei nostri ragazzi. Questo brano me lo porto nel cuore dagli anni ottanta quando vidi “dream girls” a Broadway per la prima volta… grazie @ariane_diakite per averci donato la tua anima e il tuo talento così generosamente. Grazie al nostro super @tommasostanzani sei un campione ❤️ e grazie @micolmills sei straordinaria. Vi adoro ❤❤❤”.

E ancora: “Fantastici bravissimi e Arianna una voce meravigliosa mi sono emozionata…anche Fiorello è rimasto senza parole!!”. “Che momento da brividi😍 voce fantastica e tommy e micol che mi hanno fatto piangere”. “Bravissimi davvero. Io comunque rimango affascinata dall’eleganza di Tommaso. Un principe sui pattini che ti fa volteggiare come fosse la cosa più naturale del mondo 👏👏👏”. “Ma quanto è brava????? Da brividi!!!! Bella, brava, sexy, simpatica, una donna meravigliosa ❤️🔥”.