Domenica In, Loretta Goggi conquista con il caschetto platino e si commuove da Mara

editato in: da

L’ultima puntata di Domenica In non ha smesso di regalarci bei momenti: Loretta Goggi è arrivata in studio con un platinato bob, ovvero un caschetto che accarezza dolcemente le spalle dell’artista e che ha subito attirato l’attenzione di tutti i presenti e dei telespettatori.

“Amiche mie!”, ha detto Loretta correndo verso Mara Venier e Romina Power e, dopo averle abbracciate, ha deliziato il pubblico a casa e le sue compagne di una vita con dolci ricordi.

Non un’intervista, bensì una chiacchierata: le tre ragazze della Bilancia (così amano chiamarsi tra di loro) hanno ripercorso alcune tappe importanti della loro vita privata e professionale. A tal proposito, Loretta Goggi ha spiegato di non essere sempre stata convinta della sua bella presenza estetica.

Non mi sono mai veramente piaciuta, per questo facevo le imitazioni e puntavo sull’ironia. Ero timida e insicura, talmente timida da sembrare presuntuosa. Io sono stata piena di complessi da sempre.

La giudice di Tale e Quale Show, dunque, ha raccontato di essere stata molto complessata in passato, ma con l’aiuto del marito Gianni Brezza è riuscita a superare le sue insicurezze: “Mi diceva che ero bella senza trucco”.

Pur non perdendo mai il sorriso, il ricordo del marito è stato motivo di profonda emozione per Loretta, che ha tenuto tra le mani un fazzoletto per tamponarsi le lacrime. Il loro amore è stato grande, profondo e inimitabile, proprio come lei stessa ha sottolineato con la canzone Un amore grande, della quale ne è l’interprete.

Alla richiesta della conduttrice di far cantare la bravissima imitatrice, Loretta ha gentilmente rifiutato, spiegando che non canta le canzoni che le ricordano Gianni dopo la sua dipartita nel 2011: “Non sono canzoni autobiografiche, ma sono nate per noi, con noi, su di noi.”

“Abbiamo dormito mano nella mano fino all’ultimo giorno”, in questo modo Loretta ha richiamato la figura del marito, mostrandosi commossa e con gli occhi lucidi. L’ironia, però, non è mancata nemmeno quando Mara ha fatto una gaffe: “Però Romina Power canta ancora le canzoni con Al Bano!”. Di tutta risposta, allora, Loretta le ha ricordato simpaticamente che il cantante pugliese è ancora vivo.

Dopo aver parlato liberamente, come se le telecamere non ci fossero state, le tre ragazze hanno ricordato ancora i loro amori. Infine, le tre ragazze hanno lanciato una proposta al direttore di Rai 1, esprimendo il loro desiderio di lavorare insieme ad uno show. Non ci resta che aspettare che ciò accada al più presto.