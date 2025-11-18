Loretta Goggi sulle gemelle Kessler: “Anche io vorrei morire con mia sorella Daniela”

Alice ed Ellen Kessler sono morte insieme a 89 anni. Loretta Goggi ricorda le icone tedesche e riflette sul legame speciale con sua sorella

IPA Loretta e Daniela Goggi

La notizia è arrivata all’improvviso, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo e tra molti spettatori. Alice ed Ellen Kessler, icone intramontabili di eleganza, disciplina e arte, si sono spente a 89 anni a Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Hanno condiviso ogni scena, palco, applauso e silenzio e anche l’ultimo passo lo hanno voluto fare insieme, proprio come avevano vissuto.

Lo shock è stato profondo, persino per chi, come Loretta Goggi, conosce intimamente la forza dei legami indissolubili. “Sono senza parole”, ha ammesso la soubrette, ricordando con tenerezza quell’appellativo che, anni fa, la stampa scelse per lei e la sorella Daniela: le Kessler italiane.

Un paragone affettuoso, accolto con ironia e riconoscenza: “In realtà non avevamo nulla di loro, né fisicamente né artisticamente, ma ne abbiamo riso insieme. Le abbiamo sempre stimate moltissimo”.

Loretta Goggi commenta la morte delle gemelle Kessler

Oggi, a 75 anni, Loretta Goggi ripensa a quel parallelismo non come un gioco mediatico, ma come un destino emotivo condiviso. Perché il suo rapporto con Daniela – più giovane di tre anni – non è semplicemente sorellanza: è una forma profonda di complicità, una fusione di pensiero, amore e scelta.

“Abbiamo un rapporto simbiotico, decidiamo tutto insieme. Da quando sono rimasta vedova, lei è la mia consigliera”, ha detto l’ex giurata di Tale e Quale Show al Corriere della Sera.

E proprio parlando della sorella, Loretta ha confidato una verità intima, sussurrata più che dichiarata: “Il mio desiderio nascosto sarebbe che succedesse lo stesso anche a noi: andarcene insieme, ma non lo procurerei io”.

Una riflessione di chi teme la sofferenza ma che deve fare i conti con la fede: “Siamo cattoliche praticanti, togliersi la vita non lo contempliamo. Ma io sono un verme e ho paura della sofferenza e quindi non so cosa potrei fare in questo caso”.

Sul gesto delle Kessler, nessun giudizio, ma un silenzio rispettoso: “C’è chi pensa sia vigliaccheria, chi sia coraggio. Io non riesco a mettermi nei loro panni e non le giudico”.

E su cosa resterà delle gemelle Kessler nella memoria collettiva, Loretta Goggi ha risposto con una sintesi perfetta: sono state un esempio di rispetto per il lavoro, per il pubblico e per la propria dignità.

Non soltanto icone di bellezza, ma donne che hanno fatto dell’ordine, del controllo e dell’energia un marchio eterno. E oggi, a distanza di decenni dal loro debutto, quel ricordo non sembra destinato a svanire.

Chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta

Daniela Goggi è un’attrice e showgirl italiana, nota soprattutto per essere la sorella minore di Loretta Goggi. Ha iniziato la sua carriera da bambina negli Anni ’60 ed è diventata famosa come showgirl negli Anni ’70 e ’80, spesso lavorando in coppia con la sorella. È apparsa in programmi di successo come Canzonissima, Fantastico e Domenica In.

Ha ridotto la sua presenza nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. È sposata con Pierfrancesco Vannutelli dal 1987 e ha una figlia, Maria Costanza.

È tornata a recitare occasionalmente: nel 2005, ad esempio, è apparsa nella fiction Ho sposato un calciatore, con Edoardo Leo. Nel 2019 è stata al cinema, protagonista del film Sogni.

