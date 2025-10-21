Chi è Kemal Alagol, il presunto nuovo amore di Belen Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un bacio e nuove indiscrezioni su un amore nato da poco: si chiama Kemal Alagol il nuovo presunto amore di Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti è stata paparazzata insieme a Kemal, fra baci e tenerezze.

Ch è Kemal Alagol

Ma chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez? Kemal Alagol, come svela il settimanale Chi, che ha paparazzato la showgirl argentina con l’uomo, è un chirurgo che vive fra Milano e Roma, molto conosciuto nel jet set. I suoi clienti sono personaggi famosi, manager e nobili. Classe 1990, è nato in Turchia e si è laureato presso l’Università Vita Salute di Milano. Dal 2020 è iscritto all’Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Milano con la laurea in Medicina e Chirurgia.

Kemal e Belen si seguivano da tempo su Instagram, ma la laison sarebbe uscita allo scoperto solo oggi grazie alle foto realizzate dai paparazzi. Negli scatti apparsi su Chi, Belen e Kemal passeggiano per le vie di Milano e cenano insieme, poi lui la accompagna in hotel, portando la valigia e dimostrandosi un gentleman. Sino al bacio che svela il sentimento fra i due.

La Rodriguez non ha commentato le foto nè la presunta storia d’amore con Kemal. Qualche tempo fa, commentando i gossip che parlavano di una relazione con Nicolò De Tomassi, Belen aveva svelato di cercare un amore grande e forte, ma soprattutto importante.

“Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – aveva spiegato la modella -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.

Gli amori (sfortunati) di Belen Rodriguez

Kemal Alagol sarà l’uomo giusto per Belen Rodriguez? La showgirl non ha mai nascosto la volontà di costruire una relazione importante, dopo tanti amori che le hanno causato altrettanti dolori. Prima la fine della relazione con Fabrizio Corona, poi il matrimonio con Stefano De Martino, segnato da continui tira e molla, sino al legame con Antonino Spinalbese, arrivato al capolinea poco dopo la nascita di Luna Marì.

“Sono sola perché gli uomini hanno paura di me – ha confidato di recente a Oggi -. Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio. Vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione con me”.

Dopo un periodo complicato, segnato anche dalla depressione e dalla scelta di allontanarsi dalla televisione, oggi Belen sembra aver trovato l’equilibrio che cercava. Presto la showgirl argentina sbarcherà a Belve, per raccontarsi nel salotto di Francesca Fagnani, mentre il nuovo lavoro in radio, dove conduce Matti da Legare. E mentre la Rodriguez avrebbe ritrovato l’amore, Stefano De Martino si sarebbe già separato, secondo alcune indiscrezioni, con Caroline Tronelli.