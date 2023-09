Francesca De André operata d’urgenza: “Non potrò più avere figli”

Fonte: IPA Francesca De André

Attimi di paura per Francesca De André, figlia del grande cantautore Fabrizio e nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello. La ragazza ha infatti raccontato su Instagram di aver vissuto un’estate da incubo: operata d’urgenza per rimuovere una massa tumorale, l’ex gieffina in seguito al delicato intervento, non potrà più avere figli naturalmente.

L’incubo di Francesca De André

L’estate di Francesca De André non è stata esattamente come l’aveva immaginata. L’ex gieffina si è trovata a fare i conti con un delicato problema di salute, che si è fortunatamente risolto, ma che ha lasciato delle conseguenze drammatiche nella vita della ragazza. Lo ha raccontato la diretta interessata sul suo profilo Instagram, spiegando nei dettagli come sono andate le cose. Solo ieri, anche la modella Linda Evangelista aveva parlato della sua lunga battaglia contro il cancro.

La brutta avventura della De André ha avuto inizio con un’ecografia di controllo, effettuata da Francesca la scorsa estate in seguito ad alcuni fastidi. Gli esami rivelano la presenza di alcune ‘masse’ nell’addome da rimuovere il prima possibile, così da verificarne anche la natura con una successiva biopsia. Gli specialisti la indirizzano all’ospedale di Pistoia per effettuare un’ecografia di secondo livello: i medici vorrebbero ricoverarla, ma lei, che si trova in Toscana per qualche giorno, deve tornare a Milano. “Sono stati super professionali, ma mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio. Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica. Insomma, dovevo tornare a Milano per forza” spiega la showgirl. Firmate le dimissioni, Francesca parte quindi per il capoluogo lombardo.

A Milano, però, la situazione precipita: al pronto soccorso della clinica Mangiagalli la De Andrè viene sottoposta a nuovi esami, e viene quindi operata d’urgenza. “Decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi. E’ iniziata così la mia vacanza ad agosto in ospedale” spiega ancora l’ex gieffina. L’operazione è molto delicata: per rimuovere le ‘masse’, la ragazza sarà sottoposta ad una salpingectomia bilaterale: “Non posso negare che, quando ho parlato con i medici, mille pensieri mi hanno sovrastata” ha fatto sapere l’infleuncer.

Le drammatiche conseguenze dell’operazione

La salpingectomia prevede la rimozione delle tube di Falloppio, senza le quali è impossibile per una donna rimanere incinta. Nonostante ciò, Francesca De André guarda il lato positivo della vicenda: “Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!”.

In merito alle sue condizioni attuali, la ragazza fa sapere di sentirsi bene, ma di non essere ancora del tutto fuori pericolo: “Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigno o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene” spiega ai suoi followers l’ex protagonista del Grande Fratello con un’invidiabile forza d’animo. E in un momento così delicato, trovare ancora il coraggio di guardare alla vita con ottimismo, è un ottimo punto d’inizio.