Ci sono momenti della vita in cui il dolore, la paura, il pessimismo prevalgono inevitabilmente su ogni altra cosa e si spera, in fondo al proprio cuore, che queste emozioni tanto negative e debilitanti riescano in qualche modo a cancellare ciò che di brutto è stato. La malattia ti cambia e insieme a te cambiano anche le priorità, ma a volte non basta neanche questo a risanare un rapporto che fatica a ritrovare linfa. Anche quando si tratta del rapporto con il tuo papà. Francesca De André ne ha parlato in un’intervista a Novella 2000, dopo il pesante intervento che ha dovuto subire e che l’ha segnata per sempre.

Francesca De André, il dolore per il silenzio di papà Cristiano

Non è stata un’estate facile per Francesca De André e le prossime settimane non saranno da meno. La nipote del celebre cantautore Fabrizio è stata operata d’urgenza e l’intervento ha avuto un impatto violento sulla sua vita e sul suo futuro. Al dolore fisico si accompagna la consapevolezza del tutto inaspettata di non poter avere più figli. Una scoperta che a 33 anni inevitabilmente ti segna.

Ma in questa cornice di per sé tragica si accompagna un altro aspetto che a suo modo provoca ulteriore dolore. Quello per l’assenza del padre, Cristiano De André, di cui ha parlato in un’intervista a Novella 2000: “Non mi ha rivolto alcuna parola di conforto, me lo aspettavo”, ha detto. Un comportamento che è frutto di anni di lontananza, di incomprensioni e una riconciliazione che sembra sempre più lontana da raggiungere.

Non è un segreto che i rapporti di Francesca con la famiglia siano sempre stati turbolenti, ma ad aggiungere paglia sul fuoco era stata in primo luogo la sua partecipazione al GF Vip nel 2019. Allora il padre aveva diffidato lei e la sorella Fabrizia, che aveva immediatamente rinunciato alla sua partecipazione, dal parlare di lui e in generali delle questioni private legate proprio alla famiglia. Ma Francesca ha proseguito il suo percorso nel reality e la rappacificazione anelata da Cristiano non ha mai avuto luogo, ancor di più dopo le rivelazioni della figlia sulle violenze subite.

Francesca De André, il delicato intervento che l’ha segnata per sempre

Il silenzio può far male più di mille parole, specialmente quando stai affrontando un momento difficile segnato da problemi di salute di una certa entità. Un momento che per Francesca De André perdura ormai da mesi, sin da quando in modo del tutto imprevisto ha dovuto subire un intervento d’urgenza dopo che i medici avevano individuato delle masse sospette.

Come ha raccontato a Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane: “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente. Ho avuto un periodo in cui stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso”.

Francesca non potrà più avere figli ed è una magra consolazione il fatto di aver “contribuito a crescere la figlia del mio ex, Daniele Interrante, e il figlio del mio ultimo compagno”, cose che in qualche modo le hanno permesso di provare il dolce gusto della maternità. Il peggio non è ancora passato: ci sono giorni “cattivi” in cui il dolore è talmente forte da impedirle di stare in piedi, altri in cui l’unico pensiero è l’esito della biopsia che presto rivelerà se si tratti di masse benigne o maligne. Il futuro è un’incognita, ma lei non si perde d’animo.