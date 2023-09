Francesca De André a “Storie Italiane”: come sta dopo l’intervento

Ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, Francesca De André ha parlato della situazione difficile che sta vivendo nelle ultime settimane, dopo l’intervento a cui si è dovuta sottoporre d’urgenza. La nipote dell’indimenticabile Faber ha condiviso su Instagram il suo racconto: durante l’operazione, le hanno rimosso le tube e pertanto non potrà più avere figli in modo naturale.

Francesca De André a Storie Italiane parla dell’operazione

“Mi hanno trovato delle masse”. Così, con queste parole, Francesca De André ha condiviso su Instagram l’annuncio dell’operazione. Dai giorni in Toscana, dove ha sentito chiaramente che qualcosa non andava, fino alla prima visita e all’esame dei marcatori tumorali, la De André ha dovuto farsi forza e iniziare un percorso enormemente complesso, che l’ha portata a doversi operare d’urgenza.

Da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha voluto dare un aggiornamento sulla sua situazione delicata, spiegando cosa ha avuto e come sta oggi. “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente. Ho avuto un periodo in cui stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso”.

L’attesa per l’esito della biopsia

Al momento non sa ancora con certezza se si tratta di un tumore, in quanto sta aspettando gli esiti della biopsia. “Un tumore? Questo ancora non lo sappiamo. Mi hanno trovato delle masse e sto ancora aspettando che mi dicano di che natura sono dopo la biopsia: se sono benigne o maligne“. Una situazione estremamente delicata, che però non ha piegato l’enorme forza di volontà della donna, che non intende cedere alla paura o ai pensieri negativi.

“Sto cercando di rimanere positiva perché ne ho già passate tante. Questa è stata l’ultima batosta, perché oggi so che non potrò più avere figli naturalmente. Sono interventi che sembrano all’ordine del giorno, però in realtà cambiano tantissimo”.

Come sta oggi dopo l’intervento

Durante l’intervista su Rai1, la De André ha spiegato che la salute, per il momento, è ballerina. Ci sono giorni in cui si sente al massimo, senza alcun dolore. Ma ci sono anche giorni più “cattivi”, dove il dolore, purtroppo, prevale, e ha delle ricadute. “Ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute”.

Dopo l’operazione al Mangiagalli di Milano, che ora è alle sue spalle, la De André sta, dunque, aspettando le risposte. Al suo fianco, però, ci sono gli amici, così come il fratello Filippo, che non l’hanno mai lasciata da sola, neppure per un momento. Al termine dell’intervista, la Daniele l’ha invitata a tornare a Storie Italiane, non appena avrà i risultati della biopsia. “Ti auguro di trovare un po’ di felicità e un amore vero”.