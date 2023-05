Malore all’Isola dei Famosi: Corinne Cléry sviene in diretta

Corinne Cléry ha avuto un malore all’Isola dei Famosi. Una prova difficilissima da superare per lei che, messa di fronte alle sue fobie, è svenuta in diretta costringendo la produzione a intervenire. La sua non è però una paura da poco: l’attrice è terrorizzata al solo pensiero di imbattersi in un serpente, motivo per il quale non ha retto allo spavento (e alla possibilità) di poter infilare il braccio in una teca piena dei suoi peggiori nemici.

Isola dei Famosi, Corinne Cléry terrorizzata dai serpenti

Di fronte a una Corinne Cléry pietrificata, Ilary Blasi ha cercato di indagare per capire cosa stesse succedendo. Il primo ad accorgersi del suo stato è stato Alvin, che è corso ad abbracciarla per cercare di tranquillizzarla e per poco non gli è svenuta in braccio. “Sta tremando”, ha specificato l’inviato, immediatamente supportato dalla conduttrice: “Corinne, so che hai la fobia dei serpenti e posso garantirti che all’interno della scatola non c’è alcun serpente”.

La naufraga è apparsa completamente terrorizzata dalla situazione, tanto da richiamare l’attenzione di Enrico Papi: “Corinne, non partecipare al gioco. Stai tranquilla”. La produzione si è quindi sentita in dovere di intervenire immediatamente per verificare quali fossero le condizioni di salute della concorrente, che ha lasciato temporaneamente il gioco per risollevarsi e rilassarsi dopo il malore.

A rassicurare il pubblico, in subbuglio per Corinne Cléry e per una prova che non è piaciuta e ha suscitato qualche perplessità, è stato Alvin: “Corinne sta bene”. L’attrice è infatti tornata in Palapa con la giusta serenità e ha potuto partecipare alla prova leader. Solo un grande spavento, quindi, che poteva però trasformarsi in qualcosa di più serio.

Il ritiro di Fiore Argento

Ora che il gioco è entrato nel vivo, i naufraghi iniziano ad accusare i colpi della fame e dei ripetuti infortuni nei quali incappano per procacciarsi il cibo. È il caso di Fiore Argento, che ha deciso di ritirarsi dopo essersi fatta male a un piede e aver ricevuto persino la telefonata di sua sorella Asia, che la invitava a resistere e proseguire nella sua avventura in Honduras.

Queste le parole di Asia Argento: “Ti ho seguo con preoccupazione ma tu devi resistere, sorella. Non è per il mignolo di un piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io, né papà. Non puoi abbandonare, non puoi mollare prima che sia finita. Il dottore ha detto che puoi rimanere. Io, con le ossa rotte, sono andata avanti. La gente ti ha votato perché vuole che tu prosegua, ti ama. Non si molla un sogno, l’hai scelto tu. L’hai scelto tu questo gioco estremo”.

Non c’è però stato niente da fare: il dolore era troppo forte per restare, ma Fiore ha comunque deciso di spiegare il motivo che l’ha spinta a lasciare la competizione. “Non è un capriccio, ho problemi di salute”, ha rivelato, scegliendo così di tornare in Italia a un mese dall’inizio del gioco e nel quale si è distinta per la sua forza e per il suo carattere.