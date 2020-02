Ballando con le stelle 2020: certezze e indiscrezioni sui concorrenti

editato in: da

C’è grandissima attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La data d’inizio del talent show condotto da Milly Carlucci è già stata rivelata: si torna in pista sabato 28 marzo alle ore 20.35.

Come sempre, accanto all’esuberante Milly ci sarà Paolo Belli. Interamente riconfermata anche la giuria: tornano la presidente Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Tutti, però, vorrebbero conoscere i nomi dei concorrenti, che sono ancora avvolti da un fitto mistero. Tuttavia, attualmente ci sono solo due concorrenti che vengono praticamente date per certe: si tratta di Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, e della conduttrice Francesca Fialdini.

Per quanto riguarda gli altri nomi, si era supposto che potesse scendere in campo Elisa Isoardi, che nella passata edizione si era esibita in qualità di ballerina per una notte, conquistando tra l’altro buona parte del pubblico. Tuttavia, visti gli impegni a lungo termine della Isoardi, pare improbabile che possa farsi carico dell’onere della partecipazione.

Si era fatto strada anche il nome di Iva Zanicchi, che in effetti aveva rivelato ad AdnKronos di essere stata contattata dalla produzione, in passato. Ciononostante, l’Aquila di Ligonchio non ha poi più proferito parola, cosa che fa pensare che la sua presenza non sia infine stata confermata.

Stando ad altre fonti come Oggi e Spy, Milly avrebbe inoltre deciso di contattare (e probabilmente provinare) anche l’ex pallavolista Francesca Piccinini e Gabriel Garko. Mentre però si sussurra che la prima sarebbe in effetti in trattativa, del secondo non ci sono notizie.

Nel turbinare di nomi che precedono l’annuncio del cast ufficiale troviamo poi Barbara Bouchet e Paola Barale. Con quest’ultima ci sarebbe però stata una lunga e altalenante trattativa conclusasi con un sonoro no: le indiscrezioni parlano di un cachet troppo alto, che la Rai non poteva assolutamente soddisfare.

Ci sono poi altri due “forse”: uno sarebbe Pierluigi Diaco, attualmente impegnato nel programma della seconda serata del sabato, Io e te di Notte, mentre l’altra sarebbe Arisa. La cantante, che ha partecipato a Il Cantante Mascherato, sarebbe al centro di una contesa tra la Rai e Mediaset, che la vorrebbe all’Isola dei Famosi.

Per avere i nomi definitivi, dunque, bisognerà aspettare un altro po’: c’è chi dice che saranno resi noti già a inizio marzo, ma non escludiamo che il mistero possa durare fino a un paio di settimane prima dell’inizio del programma. D’altronde, dopo Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha dimostrato di saperci fare con i misteri.