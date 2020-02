Isola dei Famosi, Ilary Blasi vuole rubare una concorrente a Milly Carlucci

editato in: da

Talent show o reality? Di certo non sono in tante le persone che possono permettersi di farsi questa domanda. Generalmente, infatti, si viene scelti da un solo format, si accetta e si parte. Eppure stavolta pare che Ilary Blasi, conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi voglia mettere una vip di fronte a questo annoso quesito.

Anche se mancano ancora due mesi alla partenza del reality dei naufraghi, che dovrebbe iniziare a metà aprile, la Blasi e la produzione sono già al lavoro per selezionare i concorrenti che sbarcheranno in Honduras, sull’isola di Capo Cochinos.

La Blasi, che raccoglie l’eredità della conduzione da Alessia Marcuzzi, deve puntare su nomi forti e possibilmente affidabili, che garantiscano sì gli ascolti ma evitino gli scandali simili a quelli che hanno travolto la scorsa edizione. Missione impossibile? No, se si opta per personaggi candidi, gradevoli e simpatici.

Forse proprio per questo Ilary ha deciso di fare uno sgambetto alla collega Milly Carlucci e di rubarle Arisa: quest’ultima, reduce dall’esperienza de Il Cantante Mascherato piace moltissimo al pubblico ed è nota per essere un personaggio – almeno finora – non esattamente incline agli scandali.

Dolce e talentuosa, Arisa ha anche una personalità divertente e molta voglia di mettersi in gioco. Proprio per questa ragione la Carlucci aveva deciso di inserirla nel cast della prossima edizione di Ballando con Le Stelle. Gliel’aveva addirittura chiesto in diretta tv, proprio nella puntata de Il Cantante Mascherato durante la quale si scoprì che era lei il misterioso barboncino, con queste parole:

Amore mio! La tua voce è talmente inconfondibile che non si può mascherare e sei una grande ballerina! Vieni a Ballando, vieni a ballare con noi. Sei proprio forte, ce la fai! Sei meravigliosa.

Ovviamente, sul momento, Arisa non aveva dato una risposta ma l’intento di Milly è diventato noto a tutti. Eppure, pare che per l’Isola dei Famosi la Blasi (o meglio, Mediaset) le stia offrendo un cachet decisamente più alto.

Dove andrà, alla fine, la poliedrica Arisa? Bisognerà aspettare ancora un po’ per saperlo e per capire se Ilary Blasi è riuscita nell’intento (seppur non dichiarato) di rubare una potenziale concorrente a Milly Carlucci.