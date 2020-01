Che Tempo che Fa, Ilary Blasi si lascia andare e parla di un quarto figlio

Ilary Blasi si sta godendo la sua famiglia a pieno questo periodo di serenità e spensieratezza. Dopo una vacanza alle Maldive con la sua famiglia, A Che Tempo che Fa, con Fabio Fazio, ha ripercorso i momenti più emozionanti ed interessanti della sua carriera e ha raccontato divertenti aneddoti.

Ilary Blasi, tra ironia ed emozione, ha condiviso con Fabio Fazio ricordi e progetti futuri. Fu proprio a Che Tempo che Fa, infatti, che la conduttrice ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Sembra ieri, e invece sono già passati circa quindici anni. Nel frattempo, le cose per l’ex letterina sono cambiate molto. Oltre il suo primogenito Cristian, ha avuto altri due bambine: Chanel e Isabel.

Con Francesco Totti ha costruito una delle famiglie più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo. E se l’ex calciatore vorrebbe un altro figlio, la Blasi frena sulla possibilità di allargare la famiglia:

Ironicamente, poi, ha parlato del rapporto con Totti e, come se fosse una rivisitazione di Casa Vianello, ha raccontato la sua vita in casa:

È umiliante stare con uno come Francesco Totti: non vieni calcolata, sei inesistente. Cercano tutti lui. Ma me ne sono fatta una ragione. Cosa fa in casa? Se gli chiedi qualcosa fa, ma di sua spontanea volontà poco o niente.