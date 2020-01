Elisa Isoardi, Claudio Lippi dà ancora forfait e lei si confonde

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi si trova a condurre tutta sola ancora una volta La Prova del Cuoco. Infatti Claudio Lippi ha dato di nuovo forfait. Il presentatore è assente dal 28 gennaio, ma la sua è un’assenza giustificata: è malato.

A rivelarlo è la stessa Isoardi in studio, anche se in un primo momento non era chiaro quale impedimento avesse bloccato Lippi. Infatti la bella Elisa lo scorso martedì si era limitata a dire: “Zio Claudio non è con noi, aveva un altro impegno, ma lo aspettiamo. Ci manchi Claudio!“.

Purtroppo però Lippi non si è presentato alla Prova del Cuoco nemmeno il giorno successivo e ha quel punto la conduttrice ha dovuto rivelare al pubblico che il suo braccio destro è caduto vittima dell’influenza: “Claudio Lippi non è con noi neppure oggi perché è malato, ha la febbre: può succedere”.

La mancanza del presentatore si sente e i suoi follower su Instagram scrivono: “Ti vogliamo alla Prova del cuoco”, forse temendo che dietro la malattia si nasconda qualche cambiamento poco gradito. Ma per il momento tutto è tranquillo al timone della Prova del Cuoco

Certo, per la bella Elisa è stata una settimana impegnativa che si conclude con un cambio di orario. La trasmissione infatti è iniziata con mezz’ora di ritardo, prevista dal palinsesto Rai, per dare spazio alla diretta dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Tutte queste modifiche possono aver contribuito alla confusione della Isoardi che chiama friariello il friggitello. Ma la presentatrice rimedia subito alla gaffe e si corregge scusandosi: “Volevo dire un friggitello. Il friariello è un’altra cosa”.

Piccoli errori che possono succedere, anche perché forse la bella Elisa ha altri pensieri. Infatti circolano voci che sia pronta a convolare a nozze con Alessandro Di Paolo, l’imprenditore che le ha fatto dimenticare Salvini.