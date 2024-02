Claudio Lippi non invitato allo speciale su Costanzo. La frecciata di Lopez

Il conduttore ha lavorato per tanti anni con il giornalista a Buona Domenica ma non è apparso nello speciale andato in onda su Canale 5

Tanti i colleghi e amici protagonisti di Dedicato…a Maurizio Costanzo, lo speciale andato in onda su Canale 5 per omaggiare il giornalista e conduttore scomparso un anno fa. Al Teatro Parioli non c’era però Claudio Lippi, che ha lavorato per molti anni accanto al marito di Maria De Filippi a Buona Domenica. Il conduttore ha rivelato sui social network di non aver ricevuto alcun invito ed è arrivata pure una frecciata di Massimo Lopez, che invece figurava nel parterre della serata evento.

Perché Claudio Lippi non è stato invitato allo speciale su Maurizio Costanzo

Claudio Lippi ha condiviso su Facebook un lungo sfogo rivolgendosi proprio a Maurizio Costanzo, con il quale aveva un rapporto speciale: “È andato in un onda, su Canale 5, il ricordo di Maurizio Costanzo ad un anno dalla morte. Data la precisione che ha caratterizzato la tua carriera, ti sarai reso conto che io non c’ero e ritengo doveroso spiegarti perché. Primo, perché non sono stato invitato. Secondo, perché ho preferito guardarlo con te, seduto su quello sgabello sul quale sedevi dietro agli ospiti mettendo in risalto la loro presenza”.

Poi ha continuato: “È stato emozionante e, soprattutto, molto intimo, come lo erano i pranzi frugali consumati tu ed io prima della trasmissione e nei quali ho conosciuto la tua parte più intima e con la fortuna di aver condiviso buona parte della mia carriera con un uomo ed un professionista che mi ha insegnato tanto sia per la parte professionale che per quella della vita”. Infine ha concluso: “Ancora grazie, Maurizio, per sempre nel mio cuore con imperitura stima ed eterno affetto”.

Molti fan si sono detti indignati per questo mancato invito: “Lui ti avrebbe invitato sicuramente”, ha scritto qualcuno; “Imbarazzante che non ti abbiano invitato”, ha aggiunto qualcun altro. E poi ancora: “Sono abbastanza deluso da questo averti snobbato”; “Caro Claudio, purtroppo hanno voluto invitare i big della televisione, tralasciando i veri amici e collaboratori di Maurizio“.

La risposta di Massimo Lopez al messaggio di Claudio Lippi

Tra i tanti messaggi è apparso anche quello di Massimo Lopez, che invece era presente alla serata dedicata a Maurizio Costanzo. L’artista ha in qualche modo alimentato la polemica con la sua risposta: “Io sono stato invitato ed ero ingenuamente convinto di trovarti, prima di tutto, e pensavo per l’appunto di trovarmi in una situazione un pochino più intima, avendo la possibilità di ricordare Maurizio un po’ più approfonditamente, vista la stima e l’affetto che c’era reciprocamente”.

“Ho lasciato quel Parioli che tanto sentivo come casa mia, con un pizzico di amaro in bocca. Caro Maurizio, durante lo spettacolo che faccio con Tullio a teatro, ti ricordo tutte le sere, imitandoti, esattamente come tu mi chiedevi di fare. E Claudio caro, sento la tua amarezza, specialmente tu che sei stato per lui un punto di riferimento importante”, ha puntualizzato Massimo Lopez, che di recente è stato smentito da un autore di Buona Domenica per il racconto fatto in tv, proprio nella serata evento, del Cangurotto, il travestimento del popolare programma pomeridiano.

Secondo Alberto Tovaglia, uno degli autori di Buona Domenica, Massimo Lopez all’inizio era restio ad indossare i panni del Cangurotto e a fargli cambiare idea è stata la reazione del pubblico una volta che ad indossarlo è stato proprio l’autore. “Lopez con questa bugia sul Cangurotto mi ha rotto il…( ci siamo capiti ). Secondo Lopez i costumi da Cangurotto sono sempre presenti nelle sartorie di un programma televisivo, non so che sartorie frequenta, ma in quella di Buona Domenica non c’era. Adesso, dopo quarant’anni di carriera che uno si debba incavolare per difendere la paternità del Cangurotto è assurdo ma, credetemi, la cosa mi urta particolarmente”, ha affermato sui social network.