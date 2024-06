Fonte: IPA Claudio Lippi

Con un messaggio su Linkedin, Claudio Lippi ha rivolto un appello a Roberto Sergio, l’Amministratore Delegato della Rai. Il conduttore ha commentato un post dell’AD in cui ricordava Pier Francesco Forleo, ex dirigente Rai. La paura di Lippi è che sia “troppo tardi” per essere reintegrato in azienda. Da tempo Lippi chiede a gran voce di tornare in Rai, e ha voluto fare un tentativo in extremis sul portale in cui, per eccellenza, si cerca lavoro.

Claudio Lippi, l’appello alla Rai e a Roberto Sergio

Non il post migliore in cui fare un appello – considerando che era dedicato al ricordo di Pier Francesco Forleo – come riconosciuto da Claudio Lippi stesso, ma ha provato ugualmente. Il commento è rivolto a Roberto Sergio. “Sto ancora aspettando di essere reintegrato dopo essere stato escluso dall’Azienda dopo anni di onorato servizio per una decisione che non ha previsto un confronto democratico con la mia versione di una intervista mai rilasciata e alla quale lei ha voluto credere per quieto vivere con i suoi ‘dirigenti’ (uno per tutti il Dott. Coletta)”.

Sergio non ha al momento risposto. Lippi ha aggiunto di avere una “buona memoria”, e di sperare nell’incarico, sebbene teme che sia troppo tardi. “Lo ha fatto per Insegno, Giletti, De Martino, Chiambretti”. Una sfilza di nomi di conduttori confermati o ritornati in Rai, come Giletti, o la conferma di De Martino, al momento “conduttore di punta”, che dovrebbe prendere il posto di Amadeus. Il messaggio si è concluso con un augurio per il prossimo incarico di Sergio.

Claudio Lippi fuori dalla Rai, i motivi

Claudio Lippi è fuori dalla Rai: la diffusione di alcune dichiarazioni ha bloccato qualsiasi collaborazione, portando a una polemica che il conduttore non ha mai dimenticato. Le frasi, riferite nei confronti di Stefano Coletta, hanno portato la Rai a prendere una decisione drastica sul futuro di Lippi in televisione. “Per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no”.

Dopo le dichiarazioni rilasciate all’agenzia Dire, a giugno 2023 la Rai è intervenuta nell’immediato, escludendo qualsiasi tipo di progetto e prendendo le distanze da quanto riportato. “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

Più volte nel corso dei mesi ha provato a “discolparsi” da quanto proferito, arrivando persino a smentire l’intervista stessa all’Ansa. “Ho subito un attacco alla mia privacy in modo maldestro e una grave lesione della mia immagine. Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parola farabutto”. Sempre nel corso del 2023, è avvenuto un momento di forte imbarazzo in diretta su Rai1, nel programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera. Non resta che aspettare una replica di Sergio, anche se rimane un’ipotesi molto improbabile.