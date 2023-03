Bufera su Claudio Lippi dopo “Da Noi… A Ruota Libera”

Fonte: IPA Claudio Lippi, le parole a "Da Noi... A Ruota Libera"

La gaffe di Claudio Lippi, ospite a Da Noi… A Ruota Libera da Francesca Fialdini, ha scatenato diverse polemiche e critiche sui social. Il conduttore, presente al noto talk show della domenica pomeriggio, in occasione della Festa del Papà, è stato in studio insieme alla figlia Federica, dove si è reso protagonista di un momento televisivo da dimenticare.

Claudio Lippi a Da Noi… A Ruota Libera: la gaffe

Da Noi… A Ruota Libera è uno dei programmi più seguiti alla domenica: in onda dopo Domenica In e “sfidante” ufficiale di Verissimo, sono tanti gli ospiti che allietano gli spettatori. Tuttavia, per Claudio Lippi, l’ospitata in televisione non è andata come previsto. Durante l’intervista, infatti, ha chiesto di poter parlare con un ragazzo fra il pubblico. Il motivo? I suoi capelli ricci, in stile “afro”.

“Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate“, ha detto al ragazzo. Naturalmente, la conduttrice, Francesca Fialdini, ha fatto il possibile per riportare la tranquillità in studio. Ma da una richiesta e un apprezzamento per i capelli, dunque, si è passati a un momento “razzista”, come in molti hanno sottolineato sui social.

Le critiche sui social a Claudio Lippi

Non è un mistero: Claudio Lippi è fuori dalla televisione da tanto tempo. Ogni tanto abbiamo avuto la possibilità di rivedere il conduttore in qualche ospitata in televisione, ma ben poca cosa rispetto a prima, quando era uno dei volti di punta. Poco dopo la sua apparizione a Da Noi… A Ruota Libera, ovviamente sui social sono arrivati diversi commenti.

Se da una parte c’è chi ha sostenuto Lippi, propendendo per una evidente ironia (non troppo, ad essere onesti), dall’altra, invece, c’è chi ha condannato totalmente il gesto e le parole. “Si domandava fino a ieri perché non avesse più lavorato. Si è risposto da solo”, ha commentato un utente. E ancora: “Sempre antipatico e senza carisma”, o “Ha sempre sbagliato, non solo adesso. Non sa fare mai un discorso serio”.

Perché Claudio Lippi non ha più lavorato in televisione

In occasione di una intervista concessa a Repubblica, Lippi ha detto: “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute”. Dagli anni ’70 ad oggi, ne ha fatta di strada. Dall’esordio come solista fino alla presenza in diversi programmi televisivi, è uno di quei volti che tutti conoscono, soprattutto legato a Buona Domenica, dove ha lavorato per diversi anni, al fianco di Maurizio Costanzo.

Negli ultimi tempi, tuttavia, la presenza in televisione scarseggia: qualche ospitata, sì, da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, o ancora da Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Ma nessun programma. Proprio nell’intervista recente, dove si è raccontato in modo intimo e sincero, dal mancato lavoro fino ai debiti del padre, ha ammesso di non essersi mai sentito arrivato, nemmeno ai tempi d’oro. “Mi considero una persona perbene, forse un po’ ingenua”.