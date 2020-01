Elisa Isoardi pronta alle nozze dopo l’addio a Salvini: l’indizio a La Prova del Cuoco

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi è pronta a sposarsi con Alessandro Di Paolo dopo l’addio a Matteo Salvini? Un indizio arriva dalle ultime puntata della Prova del Cuoco dove i telespettatori hanno notato un dettaglio particolare. A molti infatti non è sfuggita la presenza al dito della conduttrice di un anello che ha tutta l’aria di essere un pegno d’amore.

Il prezioso è uno smeraldo di sei carati che, come rivela il Messaggero, potrebbe essere l’anello di fidanzamento regalato alla presentatrice da Di Paolo. La coppia ha infatti trascorso le vacanze di Natale insieme fra sorrisi, passeggiate in montagna e sguardi languidi. L’imprenditore ha raggiunto la Isoardi a Monterosso Grana, suo paese d’origine in Piemonte dove in passato, quando si parlava di nozze, era arrivato anche Matteo Salvini.

Secondo alcune indiscrezioni, Alessandro avrebbe conosciuto già la famiglia della conduttrice e fra i due l’intesa sarebbe molto forte, così tanto che si parla già di matrimonio. In passato Elisa non aveva mai nascosto il sogno di indossare l’abito bianco e di sposarsi fra le sue montagne. Un desiderio che però non si era mai avverato visto che la storia con il leader della Lega era arrivata al capolinea poco dopo l’inizio della convivenza.

Oggi lui è legato a Francesca Verdini, mentre la Isoardi, dopo un lungo periodo da single, è tornata a sorridere accanto ad Alessandro Di Paolo. La love story fra i due è stata vissuta lontano dai riflettori e protetta, tanto che per un lungo periodo nessuno ne è stato a conoscenza.

40 anni e una fama da playboy, Di Paolo è un milionario e imprenditore di successo. Molto conosciuto nel jet set e amico di diverse star, avrebbe conquistato la conduttrice de La Prova del Cuoco con un week end romantico in Toscana, fra Cortona e Firenze. La coppia sarebbe molto innamorata e Alessandro avrebbe deciso di non perdere tempo, chiedendo la mano di Elisa con un anello con smeraldo.