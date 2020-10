Filippa Lagerback, dedica d’amore per il compleanno di Daniele Bossari

editato in: da

Gli esordi in radio, una carriera strepitosa in tv e poi un lungo periodo buio, da cui è uscito grazie all’amore della sua famiglia: Daniele Bossari compie 46 anni, e la sua seconda vita è davvero strepitosa. Lui e Filippa Lagerback non si sono mai lasciati scoraggiare dalle avversità e hanno superato ogni ostacolo con la forza del loro solido amore. Nel giorno del suo compleanno, gli auguri più belli arrivano proprio dalla moglie.

Il 1° ottobre 1974 nasceva Daniele Bossari, che solo pochi anni dopo sarebbe diventato un conduttore radiofonico bravissimo e uno dei volti più amati della tv italiana. In questo giorno speciale, sua moglie ha deciso di regalargli una piccola sorpresa: “Auguri amore mio” – scrive Filippa Lagerback su Instagram, a didascalia di una splendida foto che li ritrae insieme. Poche, semplici parole che sottintendono un sentimento profondo, che non ha bisogno di grandi proclami. D’altronde, la loro relazione è sempre stata così, discreta e romanticissima.

Daniele e Filippa si sono conosciuti quasi vent’anni fa, ed è bastato poco affinché scoccasse la scintilla. In realtà, il conduttore se n’era già innamorato da tempo, quando l’aveva vista su un cartellone pubblicitario che l’aveva lasciato senza fiato. La loro storia d’amore ha conquistato tutti: appena un paio d’anni dopo dal loro primo incontro, la famiglia si è allargata con la nascita di Stella, la loro unica figlia. Ma la gioia, per Bossari, è durata poco: nuvole scure si sono addensate sul suo futuro, e lui è precipitato in un profondo stato di depressione.

Sono stati anni difficilissimi, durante i quali solo il grande amore di Filippa e della sua piccola Stella lo ha aiutato a rimanere in piedi. E per fortuna è arrivata, infine, l’occasione di risollevarsi: nel 2017, Daniele Bossari ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha saputo guadagnarsi in pochissimo tempo l’affetto del pubblico. Indimenticabili i suoi momenti più emozionanti, ovvero l’abbraccio commosso con la figlia Stella e la proposta di matrimonio a Filippa in diretta tv, che ha sorpreso anche i telespettatori.

Dopo la vittoria al GF Vip (e non poteva essere altrimenti), finalmente le nozze con la Lagerback: i due si sono sposati il 1° giugno 2018 nella splendida cornice di Ville Ponti, a Varese, con ben 17 anni di amore già alle spalle. Oggi li ritroviamo così, più innamorati che mai, pronti ad emozionarsi anche con una semplice foto e un breve messaggio d’auguri sui social.