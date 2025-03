Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo, la romantica proposta di nozze: “Ora e per sempre”

Fonte: IPA La romantica proposta di nozze di Zaniolo a Sara Scaperrotta

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo presto sposi. Dopo una storia d’amore che li ha visti protagonisti di alti e bassi, l’attaccante della Fiorentina ha fatto la fatidica proposta di nozze alla sua amata, scegliendo un giorno speciale: quello del suo 27esimo compleanno. Una serata speciale, immortalata in alcuni scatti che la coppia ha prontamente condiviso su Instagram, scatenando i commenti dei fan.

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo pronti alle nozze

Una romantica cena a lume di candela in uno splendido ristorante affacciato sull’Arno ha fatto da sfondo a un momento che certamente per Sara Scaperrotta resterà indelebile. Il compagno Nicolò Zaniolo ha approfittato dei festeggiamenti per il suo compleanno per farle la fatidica proposta. E lei, ovviamente, ha detto Sì.

La coppia ha condiviso su Instagram alcuni scatti della cena, inclusi quelli che immortalano il calciatore in ginocchio davanti alla sua amata, nell’atto di porgerle l’anello. Anello che Sara, in tutta risposta, ha mostrato con fierezza in apertura di questo romantico carosello, mano nella mano con la sua dolce metà. “Ora e per sempre”, ha scritto l’attaccante della Fiorentina.

L’amore ritrovato dopo la nascita del figlio

La proposta di nozze arriva dopo una storia d’amore iniziata anni or sono, ma che ha vissuto – come spesso capita – alcuni alti e bassi. Ci sono stati momenti di grande affiatamento tra i due, in una relazione che a un certo punto si è interrotta, dopo due anni vissuti l’una al fianco dell’altro.

Una rottura drastica e improvvisa che, secondo le voci dell’epoca (era il 2020), sarebbe stata causata da un evento che al contrario avrebbe dovuto essere accolto benevolmente, portando grande gioia: la prima gravidanza di Sara. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Zaniolo aveva commentato così la rottura: “Non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”.

E ancora: “Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”. Da qui le voci sulla ragione della loro separazione: che Zaniolo l’avesse lasciata perché impreparato a diventare padre, cosa smentita dalla Scaperrotta che ha parlato di un figlio “voluto, cercato, desiderato”, sottolineando che “la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa”.

L’arrivo di Tommaso, in realtà, è stato uno dei motivi di riavvicinamento tra i due. Lentamente i rapporti sono ripresi, uniti dall’amore per il figlio e da un sentimento che evidentemente non si era mai spento del tutto. La conferma, nel maggio dello scorso anno, con un dolce ritratto della famiglia riunita condiviso su Instagram.