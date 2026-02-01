Alcune sono più dolci, altre più pratiche oppure più spensierate: ogni coppia ha il suo modo di essere. Gioca con il test e scopri qual è il mood segreto che unisce voi due... o potrebbe unirvi se ancora non siete insieme

123RF Test: Che coppia siete?

Due persone che si amano hanno una loro lingua segreta, fatta di abitudini, rituali, battute, ricordi. E hanno il loro modo di dirsi “ci sono, ti amo”. Ogni coppia, infatti, ha il suo peculiare codice di comunicazione per esprimersi, stare bene insieme, amarsi. Non c’è un manuale, un tutorial, un “si fa così”: c’è invece la realtà quotidiana di due persone diverse tra loro che provano a incastrare i propri mondi, le abitudini, le fragilità, per costruire la propria storia nel rispetto reciproco, nella comprensione e nella passione.

I romantici

Ci sono le coppie più romantiche, che vivono di gesti piccoli ma intensi ed emozionanti: le sorprese senza motivo, i bigliettini lasciati sul tavolo, le cenette a lume di candela. Per loro l’amore è un linguaggio morbido, fatto di attenzioni e cura, dolcezza e comprensione. È il modo in cui il loro sentimento rende la quotidianità più luminosa. Amano condividere i loro momenti di tenerezza sui social, perchè credono nella forza positiva del lorro amore. All’esterno possono apparire troppo smielati, ma se il romanticismo è la cifra del loro legame non c’è proprio nulla di criticabile!

I pragmatici

D’altro canto ci sono le coppie pratiche e pragmatiche, che non si perdono in troppe smancerie. Sono quelle che si dicono “ti voglio bene” svuotando la lavastoviglie, che si sostengono nei fatti, che trasformano la vita insieme in una partnership solida (e spesso un po’ invidiata dagli altri). Il romanticismo, per loro, è sapere che l’altro c’è sempre, anche quando non lo dice. Il loro amore si costruisce con l’impegno e la condivisione di idee e intenti: la dolcezza la vivono a modo loro, magari organizzando la lista della spesa o l’evento ambientalista per la pulizia collettiva delle spiagge.

Gli ironici

Ma ci sono anche le coppie ironiche, quelle che si scelgono e si piacciono perché sanno ridere del mondo ma anche uno dell’altra. Sono persone che sdrammatizzano e alleggeriscono le situazioni, trasformando i litigi in sketch a lieto fine, che hanno dieci soprannomi assurdi e si mandano reel comici. Sembra che si prendano poco sul serio, ma in realtà hanno cura della loro relazione con la massima serietà. Per loro l’amore è allegra complicità, in modo da rendere meno pesante la quotidianità nella consapevolezza che, insieme, tutto fa un po’ meno paura. Gli amici li adorano, ma pensano che siano un po’ svitati.

Ogni coppia si trasforma

Insomma, ogni coppia ha il suo modo di amarsi, che è comunque in continua trasformazione in funzione degli eventi della vita, perché l’amore non si costruisce con una ricetta immutabile e infallibile che garantisce la felicità: è invece il frutto di un equilibrio che si trova, si perde, si ritrova. È un ritmo che cambia, che cresce, che si adatta. Così risultano vincenti tutte le coppie che comunque funzionano bene: quelle romantiche che addolciscono la vita, quelle pratiche che la affrontano con i piedi per terra, quelle ironiche che la sdrammatizzano. Ma anche quelle che sono un mix di tutto questo: un giorno sono tenere e sentimentali, quello dopo si sentono razionali e rigorose, l’altro ancora hanno solo voglia di prendersi gioco dei casini della vita.

E la tua coppia com’è? Quale aspetto prevale nella tua love story (o quale potrebbe prevalere, se sei single)? Gioca con il test che ti svela il mood attuale della tua relazione.