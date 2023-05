Prima uscita con un date: quello che c’è da sapere

Fonte: iStock Consigli per un primo appuntamento divertente e senza imbarazzo

Finalmente è successo: state per uscire con la persona che vi piace. Eccitazione, euforia e felicità saranno le emozioni che vi faranno compagnia per i giorni che precedono l’appuntamento. Tuttavia, con l’avvicinarsi del fatidico giorno, potrebbero comparire anche ansia, paura di non essere all’altezza o paura di una delusione cocente, avendo caricato di troppe aspettative questo momento. Quindi, cosa fare per godersi al meglio il primo appuntamento? E per evitare noia e imbarazzo? Come capire se vi piace davvero? Ecco qualche consiglio da seguire per aumentare le probabilità di successo di un date e qualche suggerimento per capire se uscire di nuovo con quella persona o se è meglio cambiare date.

10 regole +1 utili per divertirsi al primo appuntamento

Non esistono regole universali che vanno bene per tutte: le relazioni e le emozioni non sono regole matematiche che non lasciano libero spazio a interpretazioni o cambiamenti. Quindi ogni persona, così come ogni incontro, sarà diverso dall’altro, ma possiamo trovare dei consigli che potrebbero rivelarsi utili durante il primo appuntamento, evitando noia, irrequietezza e tutti quei momenti di silenzio imbarazzante.

Siate voi stesse

Sembra un consiglio banale, ma è tra i più veri e spassionati. Spesso, quando si parla di primo appuntamento, si tende a vederlo come qualcosa di magico, un momento assolutamente perfetto, in cui voi dovete essere impeccabili… vi sveliamo una cosa: no, non è così. Non è una gara a ostacoli da superare per forza mostrandosi perfette (o come vorrebbe il partner): il primo appuntamento è la prima occasione per conoscere una nuova persona e per farsi conoscere, anche con le proprie paure e le proprie ansie. Chissà, magari scoprirete che sono le stesse che prova anche lui oppure saprà darvi un punto di vista diverso, a cui non avevate pensato: e questo può essere il primo passo per una conoscenza migliore e un affiatamento maggiore! Imperfetto va bene

Riallacciandosi al primo punto, ricordatevi che la perfezione è un concetto astratto, ma che, soprattutto, non esiste. Non significa che è sbagliato prepararsi in modo carino, curando il proprio aspetto, o che non si debba organizzare una serata piacevole, anzi! Sono tutte cose che rendono il primo appuntamento ancora più emozionante. Ma non vi dimenticate che siamo tutte persone normali e che gli imprevisti possono accadere, quindi non c’è niente da colpevolizzare (se stesse o altre persone) e nessuno “ce l’ha con voi”. Mostratevi al meglio, sentitevi a vostro agio e fate cose che vi piacciono: ovvero, non importa organizzare necessariamente un volo in parapendio per rendere la serata speciale… basterà una giornata/serata in compagnia nel vostro ristorante preferito o in un luogo dove vi sarebbe sempre piaciuto andare ed è già un modo per farvi conoscere e far sapere i vostri gusti. Non caricatevi di aspettative, su voi stesse, sull’altro e sulla serata, non analizzate ogni situazione e comportamento nei minimi dettagli: vivetevela bene! Relazione o divertimento? Non lo dovete decidere subito

Il primo appuntamento non significa l’inizio di una relazione o la fine di altre uscite. Magari siete in una fase in cui non volete impegnarvi, ma semplicemente divertirvi, oppure al contrario non escludete una frequentazione più “seria”: indipendentemente dal vostro stato d’animo, un appuntamento non pregiudica niente, nemmeno un cambio di idee (se vi trovate particolarmente bene… o particolarmente male). Non sentitevi obbligate a fare niente: prendete questo appuntamento per quello che è, cioè un momento in cui state conoscendo un’altra persona. Conversare: per evitare i momenti di silenzio imbarazzante

Una cosa che può accadere con una persona che non si conosce (o che si conosce poco) è che potrebbero capitare momenti in cui non si sa cosa dire. Per evitare questi momenti imbarazzanti, potreste pensare a degli argomenti che vi piacerebbe parlare (ad esempio, le vostre passioni, il film che avete visto l’altro giorno al cinema, ciò che è accaduto a scuola), magari conditi con un po’ di ironia; ma ricordatevi di evitare alcuni argomenti (quantomeno all’inizio) come, ad esempio, il tasto ex… Ascoltare: per conoscere l’altra persona

La buona educazione vorrebbe che quando l’altra persona parla, l’interlocutore ascolta, e viceversa, senza interruzioni, senza parlarsi sopra. Ovviamente non siamo a un convegno, quindi è più che normale durante la conversazione avere un dialogo e uno scambio di opinioni, ma sempre nel rispetto (per se stesse e per l’altra persona): se ciò manca, possiamo già iniziare a mettere un punto interrogativo su una seconda uscita. Ascoltare significa conoscere l’altra persona: come si esprime, il tono della sua voce, sono tutti aspetti che possono aiutarvi a conoscere meglio chi si ha davanti e, di conseguenza, a farvi conoscere meglio. Questione di chimica

Oltre all’aspetto fisico c’è di più, è vero. Ma conta sicuramente la chimica che si crea: se percepite il suo odore come buono, se vi piace passare il tempo con lui e se, tornate a casa, non vedete l’ora di rivederlo. A volte bastano pochi minuti per capire se vi piace o no: non sottovalutate quello che avete provato istintivamente, come prima impressione. Non cercate l’amore a tutti i costi, subito!

Uno degli errori più comuni è avvicinarsi al primo appuntamento convinte di innamorarsi e di trovare il ragazzo della vita. In questo caso caricherete l’altra persona e voi stesse di aspettative che difficilmente si manterranno tali durante il primo appuntamento… conoscete l’altra persona, lasciatevi conoscere e vedete come va: non vi rincorre nessuno. Non escludete appuntamenti in doppia coppia

Se il primo appuntamento vi crea troppa ansia, nessuna paura: non rinunciate a uscire con il vostro partner, piuttosto trovate un modo alternativo! Un appuntamento in doppia coppia potrebbe essere l’ideale: meno silenzi, meno imbarazzo. Lasciatevi andare: godetevi ogni momento!

Altro consiglio banale, ma importantissimo: una volta che vi sentirete a proprio agio in un luogo che vi piace, insieme a una persona nuova, avete già vinto, indipendente da come andrà! E se va male?

Eventualità da mettere in conto: un appuntamento può non andare bene. In questi casi è normale rimanere deluse e starci male, ma è importante non esagerare o esasperare questo avvenimento. Non uscirete per un secondo appuntamento? Ok, vorrà dire che a breve si ripresenterà l’occasione per un altro primo appuntamento!

E il sesso?

Questione bacio o rapporto sessuale al primo appuntamento: è tutto molto soggettivo e non è sbagliato fare sesso al primo appuntamento, così come non lo è aspettare di conoscere meglio l’altra persona prima di fare sesso. Sicuramente il sesso, così come il bacio, è uno dei modi che abbiamo per capire se c’è sintonia e chimica.

Se vi sentite di fare sesso al primo appuntamento, non dimenticatevi il preservativo, unico metodo sicuro contro le malattie sessualmente trasmissibili e uno dei modi per evitare gravidanze indesiderate. Inoltre, evitate di farvi riprendere o di farvi fare foto, prima di conoscere meglio l’altra persona. Per il resto, non fate ciò che non vi va di fare e divertitevi insieme, nel rispetto di entrambi.