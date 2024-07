Mestruazioni: falsi miti e cose da sapere per vivere meglio

Fonte: iStock Le mestruazioni sono un momento normale nel mese di ogni ragazza: ecco quello che c'è da sapere contro i falsi miti legati al ciclo mestruale

Basta tabù: le mestruazioni sono un aspetto normale per le donne, ma purtroppo ancora oggi si tende a credere a inesattezze che per decenni hanno ruotato intorno a questo momento assolutamente fisiologico.

È giusto conoscere cosa comportano, e cosa non comportano, le mestruazioni nella vita di tutti i giorni e sfatare i tanti falsi miti legati al ciclo mestruale; normalizzarlo renderà più semplice vivere con serenità questo appuntamento fisso che tutte le ragazze hanno ogni mese per gran parte della loro vita.

Ecco 10 falsi miti sulle mestruazioni che non hanno niente a che vedere con la realtà.

Sei più nervosa? Ovvio, hai le mestruazioni!

Niente di più falso… anche se è una delle leggende metropolitane più comune legata al ciclo mestruale. Nonostante esista la sindrome premestruale che può prevedere anche aspetti legati all’irritabilità e al nervosismo, ogni donna reagisce in modo diverso ai sintomi dell’arrivo del flusso mestruale. Ridurre il cattivo umore alla sindrome premestruale o alle mestruazioni è offensivo e legato a una disinformazione dilagante sull’argomento.

Durante le mestruazioni meglio non fare sport

Non ci sono evidenze scientifiche riguardo il rapporto tra allenamenti sportivi e mestruazioni. Qualche ragazza può sentirsi più stanca, mentre altre potrebbero avere più energie: non ci sono motivi validi per non fare sport durante le mestruazioni, se non quelli dettati dal proprio malessere fisico soggettivo. Ogni donna deve sentirsi libera di praticare sport se lo ritiene indicato per se stessa, senza paura di peggiorare sintomi mestruali o di danneggiare il proprio stato di salute.

L’acqua blocca le mestruazioni, quindi meglio non fare bagni o docce

Durante le mestruazioni è fondamentale l’igiene intima. Ecco perché non ha molto senso la credenza secondo cui è meglio non fare la doccia per non far smettere le mestruazioni.

Fare la doccia o il bagno anche con acqua fredda non blocca il flusso mestruale: potrebbe interrompersi momentaneamente o diminuire, ma non si blocca del tutto. Questo potrebbe avvenire a causa del restringimento dei vasi sanguigni a contatto con l’acqua, ma una volta che l’acqua torna a temperatura ambiente o si interrompe il contatto diretto con l’acqua, le mestruazioni tornano normali.

Durante le mestruazioni si può fare sesso non protetto perché non si rimane incinte

Assolutamente no. I rapporti sessuali dovrebbero sempre essere fatti con il preservativo non solo per evitare malattie sessualmente trasmissibili, ma anche per evitare gravidanze indesiderate. Anche durante la settimana di ciclo mestruale, infatti, si può sovrapporre il periodo fertile, soprattutto se una ragazza ha il ciclo irregolare.

Un ambiente con più donne fa sincronizzare il ciclo mestruale

Questo falso mito risale probabilmente a una interpretazione di una ricerca degli anni ’70 pubblicata sulla rivista Nature. Lo studio analizzava un campione ridotto di giovani donne che vivevano nello stesso dormitorio. Il “fenomeno McClintock”, che riprende il nome dalla psicologa che aveva pubblicato lo studio, ebbe molto successo, probabilmente a causa al periodo storico in cui la solidarietà femminile e femminismo erano molto sentiti. Il sincronismo mestruale di cui si parla, però, riguarda un piccolo numero di donne e spesso casuale. Tuttavia, questa credenza è stata confutata da altri vari studi scientifici più moderni, avvenuti per periodi più lunghi e prendendo in considerazione un numero elevato di donne.

Durante le mestruazioni non si può cucinare

Un altro falso mito riguarda le abilità della donna nell’atto di cucinare con le mestruazioni: si diceva, infatti, che nella settimana di mestruazioni, a causa degli ormoni, i dolci, le maionesi e altre pietanze non venissero bene. Ovviamente questa è solo una credenza e non ci sono prove e riscontri a supporto di questa tesi.

Se si ha le mestruazioni non si possono avere rapporti sessuali

Fisicamente non esistono controindicazioni né per la ragazza né per il ragazzo nel fare sesso durante i giorni di flusso mestruale. In questo caso, però, possono subentrare scelte personali e di coppia: non a tutti può piacere fare sesso durante il periodo di mestruazioni, quindi è una decisione da prendere in base a ciò che fa stare bene, se stesse e il partner.

Coppette o assorbenti interni non si possono usare se si è ancora vergini

Le coppette o gli assorbenti interni non lacerano l’imene, come invece si è tramandato per decenni. Scegliendo i modelli più piccoli, non si corrono rischi di nessun genere, anche se si è vergini. Tuttavia, se non ci si sente sicure nell’inserire nella vagina assorbenti interni o coppette, meglio scegliere altre opzioni.

Negli anni sono stati creati ulteriori opportunità per normalizzare e rendere meno invalidante possibile questo momento del mese e dare più possibilità di scelta alle ragazze. Per questo, un’alternativa possono essere anche mutandine mestruali per assorbire il flusso rapidamente. Con tutte queste varianti, è possibile scegliere l’opzione che maggiormente riesce a farci sentire bene e libere di vivere la quotidianità.

Le mestruazioni causano molto dolore

I dolori associati al ciclo mestruali, come crampi e dolori addominali, sono spesso normali: la sintomatologia è facilmente controllabile con antidolorifici. Tuttavia, le mestruazioni non causano dolori insopportabili: se dolori e crampi alla parte bassa dell’addome sono accompagnati da nausea, vertigini, diarrea e dolori alla parte bassa della schiena, è bene rivolgersi al proprio medico. È importante non sottovalutare il dolore causato dalle mestruazioni: la dismenorrea potrebbe essere sintomo di endometriosi, fibromi uterini o infezioni della cervice uterina.

Durante le mestruazioni meglio non depilarsi

Tendenzialmente è falso: con l’utilizzo di assorbenti interni o coppette, non ci sono motivi per non depilarsi durante le mestruazioni, sebbene a qualche ragazza potrebbe creare delle irritazioni a causa dell’attrito degli assorbenti esterni a contatto con la pelle della vulva e dell’interno coscia. La questione, prettamente personale, è una scelta basata sulla sensibilità soggettiva di ogni persona.