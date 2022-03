“Temptation Island cancellato”, parla Filippo Bisciglia

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Temptation Island andrà in onda quest’estate? Il destino della trasmissione prodotta da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia è stato messo in dubbio diverse volte, ma per la prima volta sembra essere davvero incerto.

A confermare i timori dei fan della trasmissione sono le proprio le parole – sibilline – di Bisciglia, che in un’intervista ha parlato del futuro del programma, senza però tranquillizzare del tutto i seguaci del reality dei sentimenti.

Perché Temptation Island potrebbe essere cancellato

Della possibile cancellazione di Temptation Island si parla già dallo scorso autunno, a pochi mesi dalla fine della messa in onda dell’edizione 2021. Dopo la versione nip (cioè con coppie non famose) condotta da Filippo Bisciglia, si era parlato dell’imminente arrivo, in settembre, di una edizione vip condotta da Alessia Marcuzzi, così come accaduto l’estate precedente. Nulla di fatto, però, e dunque tra i corridoi di Mediaset ha iniziato a girare voce che ci fossero problemi legati ai diritti.

Il copyright internazionale del format, infatti, appartiene alla casa di produzione Banijay con cui la Fascino di Maria De Filippi prende accordi per poter produrre il programma in Italia: pare che l’accordo che regola la messa in onda non sia stato rinnovato. O così si dice.

Temptation Island, la versione di Filippo Bisciglia

Interpellato da Nuovo Tv a proposito della possibile cancellazione del programma televisivo che lo vede al timone da anni e che lo ha fatto entrare nel cuore degli italiani, Filippo Bisciglia non ha sciolto completamente i dubbi, anzi. A quanto pare neanche lui è al corrente del futuro della trasmissione.

L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei.

Le parole di Bisciglia, dunque, non aggiungono nulla al dibattito, ma sembrano confermare che qualche problema sulla realizzazione del programma in effetti ci sia stata, anche se in questi mesi le trattative tra le due case di produzione potrebbero essere andate avanti. Insomma, il futuro è incerto, ma non ancora definito, pare.

Il futuro di Filippo Bisciglia e il nuovo programma di Maria De Filippi

La conferma o meno di Temptation Island non è cosa da niente, sia per il pubblico che per Filippo Bisciglia. Per gli spettatori rappresenta infatti una ventata di freschezza e appuntamento ormai consolidato dell’estate, in cui i palinsesti offrono perlopiù repliche di quanto andato in onda durante la stagione invernale. Per Mediaset si tratta di una grande fetta di share e dunque di introiti pubblicitari e per Bisciglia rappresenta l’unico ingaggio televisivo (o almeno così è stato in questi anni). Facile credere, dunque, che tutte le parti in causa abbiano l’interesse a portare avanti questa avventura.

Intanto, la Fascino di Maria De Filippi sarebbe al lavoro su un altro programma, un contenuto nuovissimo che potrebbe prendere il posto della fascia domenicale lasciata libera da Amici giunto ormai al serale. Il titolo è Ultima Fermata ed è al momento un esperimento per testare i gusti del pubblico. In caso di effettiva cancellazione di Temptation Island però potrebbe diventare il piano B per l’estate di Canale 5.