Temptation Island potrebbe tornare nel 2022: il dietrofront

Sembrava essersi persa ogni minima possibilità per una nuova edizione di Temptation Island, uno dei programmi più amati e di successo di Canale 5, eppure stando alle ultime notizie arrivate da TvBlog, il programma estivo di Maria De Filippi potrebbe tornare nel 2022 a grande sorpresa, rendendo sicuramente felici tutti i fan dello show capitanato (principalmente) da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, il dietrofront per il 2022

Se si dice Temptation Island, si pensa subito all’estate, alle liti, al famoso falò di confronto tra le coppie che partecipano al reality e al presentatore Filippo Bisciglia che accompagna da anni i concorrenti in questo viaggio sull’isola della tentazione che rappresenta, per il pubblico, uno svago durante le serate afose.

Coppie affiatate nonostante la lontananza forzata, tradimenti e litigi: tutto questo, in teoria, si sarebbe concluso con l’ultima edizione andata in onda. La notizia aveva creato grande scalpore tra il pubblico affezionato da anni al programma, e tutti si sono domandati il motivo dietro questa scelta apparentemente “folle”, visto il grande successo. In teoria, la risposta riguardava una sostituzione con un nuovo lavoro di Maria De Filippi, ma TvBlog, rispondendo a una domanda su Instagram in cui veniva chiesto se Temptation Island 2022 si facesse oppure no, ha risposto “Sì”, senza lasciare alcun dubbio. La speranza, quindi, è tornata a fare da padrona, e in estate potremmo vedere di nuovo in televisione quello che è, da anni, uno dei programmi di punta di Maria De Filippi.

Ultima Fermata, il programma che avrebbe dovuto sostituire Temptation Island

Il motivo per il quale Temptation Island non avrebbe dovuto più essere in televisione era, principalmente, uno: Ultima Fermata. Secondo le notizie degli ultimi mesi, infatti, il nuovo prodotto targato Fascino avrebbe dovuto prendere il suo posto sulla rete Mediaset.

Il nome, Ultima Fermata, non è del tutto nuovo per i più attenti. Già nel 2016, infatti, vennero aperti i casting per il programma, ma alla fine le cose non sembrano essere andate a buon fine e tutto era stato posticipato a data da destinarsi. Negli ultimi mesi, però, durante la messa in onda di una puntata di Uomini e Donne, altro diamante della conduttrice Maria De Filippi, è apparsa la scritta: “Sta per partire un nuovo programma. Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità? Contatta la redazione di Ultima fermata”.

Questa volta, quindi, potrebbe essere la volta giusta per la nuova scommessa della regina della Tv, ma a quanto pare tutto il dramma attorno alla fine di Temptation Island potrebbe subire un dietrofront, o almeno si spera. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il nuovo format non prenderà il posto del programma estivo per eccellenza, dedicato alle coppie; o meglio, l’inizio di Ultima Fermata sarebbe previsto non prima di marzo, ma non nella stagione estiva. Nulla è ancora dato per certo, ma il pubblico si augura sicuramente che le cose vadano per il verso sperato e che Temptation Island torni al proprio posto con nuove storie, soprattutto adesso che la speranza è tornata, dopo un periodo di rassegnazione.