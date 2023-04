Uomini e Donne, caos totale per Maria De Filippi

Maria De Filippi ha una bella gatta da pelare. Anzi, due. I nuovi tronisti di Uomini e Donne hanno esordito quasi un po’ sottotono, ma finalmente stanno scatenando quelle dinamiche che piacciono tanto ai telespettatori affezionati al dating show.

Da una parte c’è Nicole Santinelli, la bionda dagli occhi di ghiaccio che si è resa protagonista di un’accesa lite con la storica Dama Over Roberta di Padua, e dall’altra Luca Daffrè, il bel tenebroso che non le manda a dire, neanche per rimproverare una delle sue corteggiatrici a suo dire “avara” di abbracci.

Il caos è servito a Uomini e Donne e la puntata del 6 aprile entra di diritto tra quelle più turbolente di questa edizione.

“Uomini e Donne”, volano stracci tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Che tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli non scorra proprio buon sangue, non è un segreto. Sin dal suo arrivo la nuova tronista ha scatenato le ire della storica Dama del Trono Over di Uomini e Donne, creando una dinamica a dir poco insolita. È raro che i due Troni si “intreccino” tra loro, ma Roberta e le sue avances a uno dei corteggiatori di Nicole hanno dato il via a una faida che non accenna a spegnersi.

Anzi, tutt’altro. Nella puntata andata in onda il 6 aprile, dopo un’insinuazione di Gianni Sperti, tra le due è scoppiato il caos totale e la discussione si è protratta al punto da arrivare a veri e propri insulti. Roberta Di Padua ha definito la tronista “piatta” e “moscia”, l’ha accusata di essere sempre uguale con qualunque ragazzo le si presenti davanti, senza carattere e velatamente (ma non troppo) le ha dato anche della falsa. Ma ha avuto da ridire anche sui tre corteggiatori di Nicole, “tre sottoni” per usare le sue testuali parole, uomini che dimostrerebbero a suo dire di non avere personalità.

Lo scontro a questo punto è stato inevitabile e Nicole, che è la proverbiale acqua cheta che distrugge i ponti, le ha risposto piccatissima. Frasi come “Sono cinque anni che stai qui” e “Sei gelosa perché non hai mai trovato un uomo che ti fa delle avances” hanno fatto infuriare la Dama e, quando la tronista si è lasciata andare a un “Se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego meglio le cose come stanno”, lì si è raggiunto il punto di non ritorno. “Stai al tuo posto! (…) Cambia marciapiede quando mi incontri!” ha urlato Roberta. Dobbiamo ammettere che una lite così non si vedeva da tempo a Uomini e Donne.

Luca Daffrè fa scappare una corteggiatrice da “Uomini e Donne”

Se di acque chete si parla, Luca Daffrè è uno di quei ragazzi con la faccia pulita e il fare da bel tenebroso che possono sorprendere da un momento all’altro. Il nuovo tronista, talmente acclamato da aver intasato i centralini di Uomini e Donne, non riesce proprio a trattenersi dal dire ciò che pensa e nella puntata del 6 aprile ne ha dato piena dimostrazione.

Uscito nuovamente con Chiara, Luca ha lamentato una sospetta mancanza di attenzioni ed effusioni da parte della corteggiatrice, di essersi sentito perfino respinto. Il battibecco si è protratto a lungo (anche troppo), con Tina Cipollari e Gianni Sperti totalmente dalla parte del tronista, e un finale che la lasciato tutti piuttosto perplessi: Chiara ha lasciato lo studio, informando la redazione di non voler proseguire la conoscenza con Luca.

Di certo Maria De Filippi ha un gran bel da fare a Uomini e Donne, come ai vecchi tempi. Tra Cavalieri “furbetti”, corteggiamenti troppo spinti e la sempiterna Gemma Galgani ancora in cerca dell’amore