“U&D”, smascherato il gioco del conte “furbetto”: Maria De Filippi perde la pazienza

Nello studio di Uomini e Donne se ne vedono sempre tante, ma guai a ingannare Maria De Filippi: non può che finire male. In questo caso il malcapitato (o meglio, il “furbetto”) è stato smascherato dalla conduttrice del dating show, coadiuvata da alcune donne del parterre, e mandato a casa in men che non si dica. La storia si ripete – non è la prima volta che accade a Uomini e Donne – ma ogni volta non fa altro che ricordarci quanto le telecamere facciano gola a molti…

Claudio Falghera, il conte “furbetto” che ha spazientito Maria De Filippi

Quando qualche settimana fa si è presentato in studio, Claudio Falghera è riuscito a diventare in breve uno degli “scapoli d’oro” più ambiti nel parterre di Uomini e Donne. Ma probabilmente anche allora avremmo dovuto porci qualche domanda in merito: se tutti gli altri si presentano raccontando di mogli, vedovanza, figli e passatempi, il nuovo Cavaliere aveva preferito lasciarsi andare a un elenco patrimoniale infinito elencando proprietà e attività in suo possesso. Senza dimenticare la Bentley, che non ha perso occasione di ricordare in più occasioni.

Ma in fondo, si sa, è giusto che ognuno si faccia conoscere per ciò che è, anche in base a quelle che considera delle priorità nella propria vita. Il conte (sì, a suo dire avrebbe ereditato anche il titolo nobiliare) si è sempre detto molto devoto al proprio lavoro e orgoglioso dei frutti raccolti nel corso degli anni. E in tutto ciò non c’è proprio nulla di male, anzi.

Il problema è sorto a distanza di qualche settimana dal suo esordio a Uomini e Donne e culminato nella puntata trasmessa il 13 febbraio, come sempre su Canale 5. Dapprima è andata in scena una discussione con Gemma Galgani, veterana del dating show ancora alle prese con appuntamenti e Cavalieri che puntualmente la deludono. Tra lei e il signor Claudio c’era stata una brevissima frequentazione, poi lui le avrebbe chiesto di rivedersi per non concludere assolutamente nulla.

Da qui sono iniziati i sospetti di tutti ma in particolare di Maria De Filippi, pronta a sganciare la bomba. Il conte “furbetto” aveva accolto ben tre Dame pronte a conoscerlo (anzi, andate lì apposta per lui), senza poi manifestare alcuna voglia di approfondire. Qualche messaggio e chiamata di cortesia, poi un’affermazione che ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi: “Loro mi hanno ringraziato per essere rimaste qui in trasmissione e poi avremo visto in futuro come sviluppare questa amicizia”. “Non sapevo tu curassi anche la produzione Claudio”, gli ha risposto piccata la conduttrice. E ce ne vuole per far infuriare Maria.

Maria De Filippi perde la pazienza e caccia il Cavaliere dallo studio

Una buona porzione di puntata è stata dedicata al gioco del conte “furbetto” e non potevamo aspettarci di certo un epilogo felice. Almeno per il signor Claudio.

Non contento di aver spazientito la De Filippi, il Cavaliere ha millantato un improvviso amore per un’altra delle Dame del parterre, salvo poi ricevere picche dalla bella signora in questione che ha raccontato tutt’altra versione della storia. La signora Gabriella ha parlato di telefonate opprimenti, di un’insistenza che è arrivata al limite della sopportazione, persino di parole importanti (“Dimmi che mi ami”) dopo sole tre cene trascorse insieme. Tutto fin troppo esagerato.

Il conte “furbetto” ha decisamente calcato la mano, senza rendersi conto che a Uomini e Donne non c’è cosa, persona o situazione che non passi sotto l’attento radar di Maria De Filippi e della sua redazione. Ha messo in piedi questo gioco per visibilità? I siparietti con Tina Cipollari ne facevano parte? O forse è solo rimasto vittima delle logiche televisive e ha agito guidato unicamente dall’inesperienza?

Probabilmente non lo sapremo mai, visto che Claudio Falghera ha lasciato il programma, incalzato da Gianni Sperti e dalla stessa De Filippi che si è limitata a commentare con un: “Nessuna grave perdita”. Il pubblico, al contrario, sembra aver preso le difese del Cavaliere, ritenendo troppo “di parte” certe reazioni della De Filippi che di pazienza abbonda (e da anni) con personaggi come Armando Incarnato e Gemma Galgani.