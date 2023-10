A Uomini e Donne si è abbattuta la furia mariana, come la chiamano sui social gli appassionati del dating show targato Maria De Filippi. A farne le spese stavolta è stato un Cavaliere, finito al centro studio dopo aver concluso la sua conoscenza con la Dama Aurora Tropea. Per diversi minuti l’attenzione si è catalizzata sulla (ormai ex) coppia, finché la conduttrice non ha perso la pazienza cacciandolo, infine, dal programma. Una decisione che, a detta di molti, è apparsa ingiusta e immotivata.

Marco e Aurora, conoscenza finita a “Uomini e Donne”

Tutto era iniziato a fine agosto, praticamente sin dalle prime registrazioni del dating show di Canale 5 che, come ben sapranno i telespettatori, vanno in onda in differita. Marco e Aurora (vecchia conoscenza del programma) si sono visti e piaciuti subito, al punto tale da iniziare a frequentarsi. Lui stava conoscendo altre donne, finché a un certo punto non le ha dato l’esclusiva. Cosa che, tradotta per chi non mastica Uomini e Donne, vuol dire decidere di uscire soltanto con quella persona, senza scambiare i contatti con le altre Dame del parterre.

Ma allora cosa è successo tra i due? Nei due mesi di frequentazione, come la stessa Aurora Tropea ha spiegato in studio, è come se il sentimento sia andato scemando. O meglio, lui a un certo punto è “scomparso per tre giorni” – testuali parole – lasciandola ovviamente nel dubbio. Non è bastato tutto quel che lei ha fatto, dal portargli il pranzo perché lui “fa tre lavori per aiutare la famiglia” e non ha troppo tempo a disposizione fino addirittura a prenderlo alla stazione e riportarlo a casa in automobile. In soldoni Aurora si è adattata a Marco e ai suoi tempi ma lui, di contro, non sembra aver fatto lo stesso.

A maggior ragione è apparsa assurda la scelta di troncare con la Dama. Nonostante l’interesse che il Cavaliere ha sempre confermato, “non era pronto a darle quello che lei voleva”.

Perché Maria De Filippi ha cacciato il Cavaliere dallo studio

Da qui si è scatenato il caos. Tina Cipollari con la sua proverbiale veemenza ha scaldato gli animi con un commento: “Non ti è mai piaciuta, l’hai frequentata per interesse. Quando due persone si piacciono non trovano ostacoli”. Parole che hanno trovato l’approvazione di tutti, pubblico in studio incluso.

E in tutto ciò Maria De Filippi non è rimasta a guardare, prendendo una posizione piuttosto netta: “Anche tu Marco non hai voluto farle del male? Perché è il trend di quest’anno. Sei venuto qua, no? Potevi passare dei pomeriggi diversi, invece di venire qua la vedevi fuori, no? Se una donna ti prepara da mangiare, ti viene a prendere al treno e ti porta a casa, ha dimostrato interesse. E poi dici che ti piace ma dal 24 agosto al 20 ottobre solo due baci. Marco, hai un blocco? Anche tu c’hai il blocco? Hai paura di farle del male?”.

“A 20 anni ci si diceva ‘Ho bisogno di tempo per pensare’, adesso ‘Rallento perché altrimenti mi affeziono'”, ha commentato le giustificazioni del Cavaliere. Marco ha anche ammesso di non avere interesse per altre Dame del parterre e a quel punto la De Filippi, senza troppi giri di parole, lo ha cacciato dallo studio.

Il pubblico protesta contro la decisione di Maria

“Vengono in questo programma perché vogliono innamorarsi però, quando capita, si tirano indietro, per paura di fare del male (…) Dovresti essere contento quando ti accorgi che una donna sta diventando importante per te”, ha affermato la Cipollari. E non si può darle torto, visto l’andazzo di questa edizione di Uomini e Donne nella quale pare proprio che i due “universi” non riescano a trovare un punto di incontro.

D’altra parte, però, una parte del pubblico del dating show ha mostrato una certa avversione per la decisione così drastica di Maria De Filippi. Stando alla maggior parte di esso, continuano a partecipare Cavalieri e Dame che avrebbero fatto molto peggio. Eppure stanno ancora lì, a scaldare le sedie. Ogni riferimento a Gemma Galgani è puramente “casuale”.