“Uomini e Donne”, chi è il sosia di Ricky Martin che ha conquistato lo studio

C’è chi non si perde neanche un minuto di Uomini e Donne da più di vent’anni e poi c’è chi è corso a curiosare la puntata andata in onda lunedì 6 febbraio 2023. Il motivo è presto detto. Maria De Filippi ha invitato in studio due nuovi Cavalieri, pronti a corteggiare Roberta Di Padua (veterana del dating show), ma nessuno avrebbe mai immaginato di ritrovarsi davanti alla versione milanese di Ricky Martin. Neanche a dirlo, la sua performance è diventata protagonista di un passaparola immediato e ha conquistato non solo lo studio, ma anche il pubblico a casa.

Il sosia di Ricky Martin conquista “Uomini e Donne”

Ormai basta poco per diventare “virali” (come si usa dire al giorno d’oggi) rimbalzando da un social all’altro, ma dobbiamo ammettere che il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne è riuscito nell’impresa in men che non si dica. Già varcando le porte degli Studi Elios, dove Maria De Filippi registra le puntate dello storico dating show di Canale 5, è inevitabile conquistare quei “15 minuti di fama” di cui parlava Andy Warhol ben prima dell’avvento di programmi come i reality e piattaforme come Instagram. Ma se a questo aggiungi la somiglianza con una delle più grandi popstar latine di sempre, il gioco è fatto.

Come capita spesso, Maria De Filippi ha fatto accomodare in studio due nuovi Cavalieri pronti a conquistare il cuore della bella Roberta Di Padua, veterana del programma. E mentre il primo ha colpito per la sua grande dolcezza, il secondo – tale Pierluigi Rozza – ha dimostrato sin da subito una certa padronanza e spigliatezza con microfoni e telecamere. Ha quarant’anni e lavora come tassista a Milano il bel Cavaliere, che ha ammesso di non essersi mai sposato e di non avere figli. In compenso ha due splendidi nipoti che ama alla follia, dei quali ha parlato senza riuscire a nascondere una certa affinità con i bambini e – velatamente – la voglia di diventare papà, un giorno.

Pierluigi ha una vita semplice, si dedica all’attività fisica in palestra e cura molto l’aspetto, ma ha anche una grande passione per la musica che si è tradotta in modo del tutto particolare in un vero e proprio lavoro parallelo: quando parcheggia il suo Taxy, Pierluigi è il sosia di Ricky Martin. Ufficialmente riconosciuto dal Fan Club dell’artista latino, come ha tenuto a precisare a Maria De Filippi e a tutti i presenti in studio, inclusi Gianni Sperti e Tina Cipollari (che a quanto pare sarebbe pronta alle nozze) che non hanno nascosto una certa ilarità in merito.

Pierluigi alias Ricky Martin e la dedica a Maria De Filippi

Ha sempre risposto col sorriso e non si è lasciato abbattere neanche per un secondo dalle battutacce degli opinionisti del dating show. Pierluigi alias Ricky Martin, anzi, ha fatto molto di più: si è esibito nei panni del sex symbol latino sulle note di Maria, uno dei suoi più grandi successi. Una dedica per la padrona di casa che lo ha accolto a Uomini e Donne certa che la sua presenza avrebbe colpito nel segno.

Non ci è dato sapere quale sarà il destino del nuovo Cavaliere e se basterà la somiglianza con Ricky Martin per ammaliare la bella Roberta. L’unica certezza è che ha conquistato il pubblico a casa, diventando un vero e proprio fenomeno sul web.