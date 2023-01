‘Uomini e Donne’, l’opinionista più amata pronta alle nozze: i dettagli

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Un volto storico di Uomini e Donne è pronto a dire sì: siamo parlando dell’opinionista più amata (e non) della tv, Tina Cipollari che, dopo il primo matrimonio storico con il padre dei suoi figli, è pronta alle seconde nozze con il nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. Dalla fedelissima di Maria De Filippi non è arrivata alcuna conferma o smentita, ma secondo i bene informati l’organizzazione è già a buon punto.

Tina Cipollari pronta alle nozze: l’indiscrezione

Non c’è foglia che si muova a Uomini e Donne senza passare sotto il suo occhio vigile: che la si ami oppure no, è inevitabile vedere in Tina Cipollari uno dei volti più noti delle reti Mediaset, che da anni non perde quel posto in prima fila nel programma che l’ha resa celebre.

E se il suo compito è quello di scandagliare le vite e gli amori di troniste e tronisti, di dame e corteggiatori over, quando si tratta della sua vita privata Tina racconta davvero molto poco e non è solita condividere sui social (che usa di rado), i dettagli delle sue relazioni amorose.

Ma non è un mistero che, dopo un periodo di distanza, c’è stato un ritorno di fiamma con il compagno Vincenzo Ferrara, come annunciato dal settimanale Nuovo che ora, insieme a The Pipol Gossip, lancia una bomba: l’opinionista e il fidanzato si sposano. I paparazzi della rivista hanno immortalato la coppia a Firenze, dove, secondo i bene informati presenti a una cena, Tina e Vincenzo stavano rifinendo gli ultimi dettagli: “Parlavano chiaramente di matrimonio – si legge su Nuovo – e degli ultimi dettagli da mettere a punto per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve”.

Per ora la diretta interessata non ha commentato la notizia, ma pare proprio che le nozze si terranno nei primi mesi del 2023, in una cerimonia blindata e lontana da occhi indiscreti.

Il primo matrimonio di Tina Cipollari

Nel caso si celebrassero davvero, queste sarebbero le seconde nozze per Tina Cipollari. La regina indiscussa del programma di punta del pomeriggio di Canale 5 (che ritorna in onda, dopo la pausa natalizia, il 9 gennaio), ha alle spalle il noto matrimonio del 2005, con il padre dei suoi tre figli, l’hairstylist Kikò Nalli.

La coppia si era separata nel 2017, dopo ben dodici anni insieme, lasciando i fan di Tina molto amareggiati. I due sono rimasti sempre in ottimi rapporti, per il bene dei loro tre ragazzi, come più volte ripetuto da entrambi. Ma, nonostante le voci di riavvicinamento nel 2021, Tina e Kikò non torneranno insieme.

“È tutto spudoratamente falso” aveva tuonato l’opinionista, in risposta ai gossip che li volevano di nuovo una coppia. “Abbiamo un ottimo rapporto, motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme” ha detto chiudendo una volta per tutti ogni spazio per ulteriori pettegolezzi su di loro.

Poi è arrivato il ristoratore Vincenzo Ferrara, con il quale pare sia pronta a risposarsi, ma Tina non ha mai parlato apertamente del loro rapporto, sui social e nelle interviste.