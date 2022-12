“Uomini e Donne”, Francesca Del Taglia svela i motivi della rottura con Eugenio Colombo

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Dopo 9 anni d’amore, è giunta al capolinea la storia tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. La coppia, conosciutasi nell’edizione di Uomini e donne del 2012/13, si è detta addio lo scorso dicembre ed ora emergono i motivi della rottura, rivelati dall’ex corteggiatrice attraverso alcune Instagram stories. “Eravamo già in crisi da tempo”, confessa ai suoi followers. Nel suo cuore, ora, ci sarebbe spazio per un’altra persona.

Francesca Del Taglia: i motivi della rottura con Eugenio Colombo

Era il 2012/13 quando Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si conobbero nello studio di Uomini e donne. Lui tronista, lei corteggiatrice, i due si scelsero reciprocamente e da quel momento iniziò una lunga storia d’amore, suggellata anche dalla nascita dei figli. Tuttavia, dopo 9 anni di fidanzamento, la coppia si è detta addio lo scorso settembre. I due non hanno retto ai venti di crisi che ormai da tempo li mettevano a dura prova: l’addio è stato ufficializzato sulle Instagram story, e solo ora emergono nuovi dettagli sui motivi della rottura.

A rivelarli è la stessa ex corteggiatrice che, come riportato da Fanpage, ha spiegato: “Eugenio non è stato lasciato per un’altra persona, la persona è subentrata dopo. Ci siamo lasciati per ben altri motivi, eravamo già in crisi da tempo“. Il motivo della separazione, svelato sulle Instagram story, sarebbe dunque la lunga crisi che hanno attraversato e non di certo la nuova frequentazione della Del Taglia.

Ora che la separazione è stata a tutti gli effetti ufficializzata, la coppia dovrà riorganizzare la propria vita osservando anche le esigenze dei figli. Come spiega l’ex corteggiatrice, “Se vado via dai bambini e li lascio soli è perché alcuni giorni li ho io, altri giorni il padre. Non vedo l’ora che abbia la sua casa in modo che io posso rimanere a casa mia anche quando non ho i bambini”.

Francesca Del Taglia: nuova frequentazione dopo la separazione da Colombo

La separazione da Eugenio Colombo ha creato non pochi problemi a Francesca Del Taglia, addolorata per questa decisione: “Questa è stata per me una decisione terribile, la più difficile della mia vita. Quindi penso che anche dal mio corpo si veda lo stress psicofisico che ho vissuto e che sto ancora vivendo. Ho perso 10 chili e non ho più un capello in testa. Ho preferito fare così per rispetto a me stessa, alla persona che avevo accanto e ai miei figli”.

Ora, al fianco dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ci sarebbe un’altra persona con la quale ha di recente condiviso uno scatto social. Parlando dei motivi della rottura da Colombo, ha menzionato la presenza di una persona nella sua vita. Tuttavia rigetta ogni voce di tradimento, spiegando come solo ora abbia iniziato a frequentarsi con questo misterioso uomo: “Con molta calma e super rispetto per i miei figli, mi sto vedendo semplicemente con una singola persona anziché andare di fiore in fiore come fanno molte persone quando si lasciano”.

Piccoli passi e con i piedi di piombo: Francesca Del Taglia predica cautela, dopo una rottura così importante. E, passo dopo passo, cerca di ricostruire la sua vita alla ricerca (nuovamente) dell’amore.