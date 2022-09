”U&D”, è finita tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: il (triste) botta e risposta su Instagram

Fonte: IPA U&D, le coppie che ci hanno fatto sognare (anche se non stanno più insieme)

Sembrava una crisi passeggera quella tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ma ben presto, dando un’occhiata ai loro profili social, è parso chiaro a tutti che la situazione fosse più grave del previsto. Quell’amore nato nove anni fa negli studi di Uomini e Donne è giunto al capolinea, concludendosi nel peggiore dei modi: un triste botta e risposta su Instagram, tra illazioni e accuse.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, la fine del loro amore

Tutto faceva pensare a una crisi passeggera, che la coppia stava cercando di risolvere. Eppure l’amore di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si è consumato: la storia è evidentemente giunta al capolinea, come dimostra il triste botta e risposta che si sta consumando su Instagram in queste ore.

I due si erano conosciuti oltre nove anni fa a Uomini e Donne, dove lui sedeva sul trono, mentre lei vestiva i panni della corteggiatrice. Dopo poco tempo era sbocciato l’amore, che li aveva fatti uscire insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi. Il loro rapporto sembrava solido, tanto da metter su famiglia nel giro di pochi mesi. Dopo mesi di voci insistenti, era arrivata la conferma della crisi tra i due.

Inizialmente la coppia sembrava avere buone intenzioni, mantenendo un certo riserbo sulla loro situazione. “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca – aveva spiegato qualche settimana fa Eugenio su Instagram -. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.

Peccato però che le buone intenzioni però siano state ben presto sostituite dalla rabbia: il dj infatti ha utilizzato le storie di Instagram per sfogarsi. “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma…Sono veramente schifato”.

Il botta e risposta su Instagram (che si poteva evitare)

È stato Eugenio Colombo a dare il via al botta e risposta social, un triste spettacolo che cela certamente tanta sofferenza. Francesca ha voluto dare la sua versione, confermando la crisi.

“Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire”, ha spiegato lei.

Fonte: Instagram

Non è certo della stessa opinione Colombo, che pochi minuti dopo le storie dell’ormai ex compagna di vita, ha voluto puntualizzare la sua versione.

Fonte: Instagram

“Io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro – ha scritto il dj -. Ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolino. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio”.