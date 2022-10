“U&D”, Francesca Del Taglia chiarisce su Instagram cosa è successo con Eugenio Colombo

L’amore tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è giunto al capolinea. I due ne avevano dato notizia tramite i loro profili Instagram qualche settimana fa, alimentando i gossip sulla loro rottura con un botta e risposta social. Ma ora che la rabbia ha lasciato il posto alla lucidità, l’imprenditrice ha spiegato cosa è successo davvero con l’ex compagno di vita.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, come stanno oggi le cose

Qualche settimana fa Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo hanno confermato la loro rottura: prima le voci sempre più insistenti di una crisi e poi un triste botta e risposta consumatosi su Instagram hanno messo la parola fine a nove anni d’amore. La coppia, che si è conosciuta negli studi di Uomini e Donne, ha attraversato un momento difficile, per poi dirsi addio definitivamente lo scorso settembre.

Una decisione sofferta da parte di entrambi, come ha raccontato tra le storie di Instagram la stessa Del Taglia rispondendo alle domande dei suoi affezionati follower. In tantissimi si sono chiesti, dopo l’annuncio della loro separazione, i veri motivi che hanno portato alla chiusura della loro storia d’amore.

E così Francesca ha spiegato come stanno le cose in questo momento: ha ammesso di vivere, com’è comprensibile, tra alti e bassi e di pensare in questo momento solo alla felicità dei suoi bambini, Brando e Zeno. In questo periodo infatti ha optato di trasferirsi in un’altra casa in attesa che Eugenio trovi un’altra sistemazione, e di comune accordo i due hanno deciso di trascorrere del tempo insieme con i loro piccoli, per regalare loro momenti di serenità nonostante la separazione.

“Abbiamo dei rapporti civili per i figli – ha scritto tra le storie di Instagram – a volte ceniamo anche tutti insieme per il loro bene”.

Francesca Del Taglia, la verità sulla rottura con Eugenio

Francesca non si è limitata a parlare dei rapporti attuali con il dj: ha risposto con franchezza alle domande dei fan, spiegando anche i sentimenti che l’hanno portata alla decisione di troncare.

“Non si smette di amare da un giorno all’altro – ha spiegato l’ex corteggiatrice – ma sono subentrati altri sentimenti. Una crisi molto lunga fatta di alti e bassi… Sicuramente il bene rimarrà per sempre perché è il padre dei miei figli”. L’imprenditrice ha anche confessato che è stata sua la volontà di mettere fine alla storia con Colombo: “La crisi è partita da me, ma anche lui ora si è reso conto che non lo rendevo più felice”.

Una vera e propria ammissione, quella della Del Taglia, che però non si è mai pentita della scelta, fatta anche per amore dei suoi figli, che si meritano dei genitori felici anche se con vite diverse.

Ovviamente non poteva mancare il capitolo sui (presunti) tradimenti, che hanno infiammato i gossip in queste ultime settimane. Colombo infatti aveva insinuato che Francesca lo avesse tradito, ma lei ha smentito categoricamente le sue illazioni, spiegando che quelle dichiarazioni erano frutto di un momento di rabbia.

D’altro canto però anche la Del Taglia si è lasciata andare sulle voci di infedeltà del suo ex: “In nove anni mi sono arrivate tantissime segnalazioni (ultima a marzo) con tanto di nome e cognome della persona con cui mi avrebbe tradita in Sardegna. La certezza io non ce la posso avere, ma ho sempre avuto fiducia in lui“.