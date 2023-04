“Uomini e Donne”, perché Maria potrebbe perdere un volto storico

Uomini e Donne è un dating show storico per Mediaset: condotto da Maria De Filippi, il programma si basa su dinamiche ben precise, che nel corso degli anni sono state ampliate e affinate. Uno dei grandi punti di forza è sicuramente la presenza di alcuni volti storici, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, o ancora Dame e Cavalieri che cercano l’amore da tempo, tra cui Gemma Galgani e Armando Incarnato. Proprio quest’ultimo potrebbe lasciare il programma a causa di una pesante accusa.

Uomini e Donne, Armando Incarnato abbandona il programma

“A Maria De Filippi voglio bene come una sorella, non andrei altrove”, ha detto Armando Incarnato nel corso della puntata di Uomini e Donne, proprio poco prima di abbandonare lo studio. I rapporti della De Filippi con i suoi collaboratori e volti storici dei programmi sono sempre stati stretti, tra fiducia e lealtà. Per questo motivo, l’accusa mossa nei confronti di Armando Incarnato è piuttosto pesante.

Incarnato è uno dei personaggi più al centro di Uomini e Donne: ha sempre creato dinamiche interessanti durante la sua “ricerca dell’amore”. Eppure, nella puntata dell’11 aprile, è andato in onda in caos. Il motivo? Incarnato è stato accusato di avere un manager e inoltre di avere sostenuto un provino per prendere parte al GF Vip. Accusato da Aurora Tropea, il Cavaliere ha invitato la De Filippi ad avviare una verifica.

L’accusa di Aurora Tropea ad Armando Incarnato

“Lui ha 7000 manager ed è tutto una continua pubblicità. Gianni, sai perché Armando è qui? Perché questa estate ha provato a fare il provino per il GF Vip, ma gli hanno detto che non lo prenderanno mai”. Chiaramente, Incarnato non è rimasto in disparte ma ha replicato alle accuse. “Fammi nomi e cognomi. Io non ho manager né agenzia”, ha precisato.

Armando Incarnato, l’appello a Maria De Filippi

Dopo il caos in studio, Incarnato ha subito preso la parola e si è rivolto proprio a Maria De Filippi, specificando e sottolineando di non aver mai sostenuto provini per il GF Vip e ammettendo di non avere bisogno dei reality show, compreso l’Isola dei Famosi.

“Me ne vado. (…) Ho chiesto a Maria di prendere informazioni e dopo che lo avrà fatto forse tornerò, ma Aurora deve andarsene. Si deve assumere la responsabilità di quello che ha detto. Non mi sognerei mai di andare in un altro posto se quell’altro posto è diverso da te. Ti voglio bene come una sorella”, ha concluso Armando nel suo lungo sfogo, rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, che non è rimasta indifferente alla replica.

Chi è Armando Incarnato

Nato a Napoli nel 1977, Incarnato è un imprenditore ed è anche uno dei volti storici di Uomini e Donne. Fin troppo spesso al centro delle polemiche, è uno dei “motori” del programma, in grado di coinvolgere e di appassionare gli spettatori. Dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Daniela – durata per diversi anni e mamma di sua figlia Michelle – si è rimesso in gioco come protagonista del Trono Over. Che ora, però, rischia di abbandonare, senza tornare mai più.