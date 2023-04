“Uomini e Donne”, Tina Cipollari litiga col Cavaliere Elio: Maria in difficoltà

Dopo qualche giorno di pausa, Uomini e Donne è tornato in onda con il consueto appuntamento pomeridiano e il pubblico ha già dovuto assistere a una scena a dir poco sconvolgente. Non era un segreto che Tina Cipollari non provasse particolare simpatia per il Cavaliere Elio, che aveva provato a uscire con la sempiterna Gemma Galgani. L’opinionista aveva già avuto da ridire sul suo comportamento, ma stavolta i toni si sono accesi al punto tale da mettere la stessa Maria De Filippi in difficoltà. E il caos in studio è servito.

“Uomini e Donne”, Tina Cipollari e il Cavaliere Elio senza freni

La prima (e unica) uscita tra il Cavaliere Elio, new entry del parterre maschile di Uomini e Donne, e Gemma Galgani, storica Dama del Trono over, era stata un buco nell’acqua. Si sa che Gemma è alla ricerca del grande amore ormai da oltre dieci anni e, dopo numerosi episodi entrati a pieno titolo nella storia del dating show, Tina Cipollari ha sempre da ridire quando la Dama finisce a centro studio.

Eppure stavolta a farla infuriare è stato proprio il Cavaliere, a suo dire “incoerente” nelle parole e nelle azioni. I due avevano già battibeccato in precedenza ma quel “Bella” usato come epiteto alla volta dell’opinionista nella puntata andata in onda il 26 aprile ha fatto scattare la molla, generando una delle liti più assurde che si siano mai viste a Uomini e Donne. I toni si sono accesi e via via la situazione è andata fuori controllo, al punto da mettere in difficoltà la stessa Maria De Filippi che, con la sua proverbiale pacatezza, ha provato ad arginare la discussione. Ahi lei, senza successo.

“Ma chi te la dà questa confidenza? (…) No Maria, basta proteggere questi malfattori”, ha incalzato una Tina furiosa come in poche altre occasioni. La lite si è protratta piuttosto a lungo, perdendo il conto dei “bip” volti a coprire i termini più scurrili, e alla fine si è passati addirittura alle minacce.

Il Cavaliere Elio minaccia querela contro Tina Cipollari

“Devi sapere che, per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona – ha detto il Cavaliere Elio, ormai senza freni -. Sei una grandissima maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni. Ho una dignità. Non intendo venire qua ed essere offeso da te. Io ti ho chiamato ‘bella’. Non ti consento, né a te e né a nessuno, di chiamarmi str***o. Sei una grandissima maleducata!”.

Stando alle parole dell’uomo, per la storica opinionista di Uomini e Donne potrebbe esserci una querela dietro l’angolo: “Vatti a sedere, non mi fai paura – ha continuato a urlare il Cavaliere -. (…) Pagherai cinque volte, sono cavoli tuoi. Ma chi ti credi di essere. Qui non vengo a prendere in giro nessuno”. Tina in tutta risposta non ha dato il minimo accenno di resa, convinta al cento per cento di essere nel giusto e supportata – caso più unico che raro – persino da Gemma Galgani, con la quale gli scontri non mancano mai.

Non ci è dato sapere, almeno per il momento, se Elio abbia realmente intenzione di prendere provvedimenti contro la Cipollari (come promesso anche dalla Dama Desdemona contro Gianni Sperti, tra l’altro). Di certo vedere un uomo che alza i toni in questo modo con una donna, a prescindere dal suo ruolo in un programma, non è affatto uno spettacolo edificante. E difficilmente capita di vedere una Maria De Filippi tanto spiazzata nel suo “regno” televisivo.