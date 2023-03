“U&D”, Maria De Filippi mette alla porta una Dama: volano stracci in studio

L’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 15 marzo, ha visto in scena l’ennesimo “tradimento” da parte di alcuni partecipanti del dating show. Le anticipazioni trapelate ufficiosamente avevano già puntato l’attenzione su una Dama in particolare, Desdemona Balzano, ma ciò a cui i telespettatori hanno assistito ha superato le aspettative. All’inizio i sospetti, poi le misteriose prove audio e, infine, delle rivelazioni a sorpresa che hanno portato Maria De Filippi a metterla alla porta del suo programma.

“Uomini e Donne”, un misterioso audio smaschera Desdemona

I telespettatori erano pronti al colpo di scena con la scelta del tronista Federico Nicotera, ma quel che è accaduto a Uomini e Donne ha colto tutti alla sprovvista. Nulla a che vedere col Trono classico, bensì con quello over che vede alternarsi le uscite conoscitive (e le liti) tra Dame e Cavalieri più agée, pronti a mettersi in gioco per ritrovare l’amore. O almeno, è quel che ci si aspetterebbe.

Armando Incarnato, storico e discusso protagonista del dating show, ha portato in studio le prove inequivocabili della malafede di una delle Dame più apprezzate di questa edizione, Desdemona Balzano. Un audio giunto nelle sue mani in modo poco chiaro, ma che avrebbero dimostrato il suo “tradimento”: dietro la millantata difficoltà nel relazionarsi con gli uomini – a suo dire un vero e proprio “blocco” – si nascondeva ben altro.

Dopo un acceso tira e molla in cui la Dama ha intimato Incarnato di lasciar da parte il misterioso audio, Gianni Sperti ha infine rivelato il suo contenuto: “È imbarazzante quello che dici in questo audio. Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. (…) Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo [cita l’episodio del Cavaliere “furbetto”, ndr] (…), poi aggiunge e lasciami parlare perché il peggio sta per arrivare, ‘Tu sai perfettamente quali sono i motivi per cui sono in questa trasmissione, io più ci resto e meglio è‘”.

Maria De Filippi caccia Desdemona da “Uomini e Donne”

Ma se tutto questo sembrava già discutibile, Sperti ha aggiunto carne al fuoco con un altro messaggio da lui stesso ricevuto, che rivela come la Dama abbia avviato un “servizio” a pagamento in cui concede call private agli utenti che lo desiderino (alla modica cifra di 29 euro per 30 minuti di chiamata).

“Ma come è possibile che esistano persone come te al mondo? – ha urlato contro Desdemona – Vieni a usare una trasmissione, a prendere in giro tutti. Tu vieni qua per pubblicità, per fare soldi, a scopo di lucro!”. Non ha tardato ad arrivare la chiosa di Maria De Filippi che, senza troppi giri di parole, le ha detto “Penso che tu debba lasciare lo studio”.

Le ragioni di Desdemona: è caos in studio

Desdemona Balzano ha chiesto, poi, di rientrare in studio per spiegare le sue ragioni ma le parole della Dama non hanno fatto altro che scatenare il caos in studio. La donna ha ammesso di lavorare come modella e attrice, di avere un manager e ha provato a scusarsi con Maria De Filippi, ottenendo soltanto la reazione esplosiva dei presenti.

La conduttrice ha cercato di placare i toni, ma la decisione ovviamente è stata irrevocabile. Come si suol dire, quando la toppa è peggio del buco…