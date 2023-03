Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli: chi è

Alla fine la scelta di Federico Nicotera è arrivata e, a Uomini e donne, è nata una nuova coppia. Il tronista ha infatti scelto Carola Carpanelli, bionda corteggiatrice che sin da subito ha conquistato l’interesse del ragazzo. 22 anni, varesotta, Carola è una giovanissima ragazza che si è fatta strada nel programma con l’obiettivo di conoscere Federico e sperare, sino all’ultimo, di uscire mano nella mano con lui. Le anticipazioni parlano di un romantico gesto del tronista nello svelare la scelta, a scapito di una rattristata Alice Barisciani.

“Uomini e donne”, Federico ha scelto Carola: le anticipazioni

In una stagione piuttosto travagliata e fatta di clamorosi addii al trono (come quelli di Federica Aversano e Federico Dainese), è arrivata la prima, attesissima scelta a Uomini e donne. Il destino di Federico Nicotera l’ha portato ad un bivio, ad una scelta importantissima tra Carola e Alice, le corteggiatrici che più di tutte hanno manifestato interesse per il tronista e che il tronista stesso ha voluto conoscere approfonditamente. Ora, però, è arrivato il momento della verità: stando alle anticipazioni, la scelta di Federico è Carola Carpanelli.

La puntata è stata registrata nelle scorse ore, dopo un rinvio legato allo stop dei programmi di Maria De Filippi in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. Al momento non è ancora chiaro quando verrà mandata in onda la puntata della scelta; intanto, però, emergono le prime anticipazioni e a rivelarle sulle sue Instagram stories è Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e donne.

In studio Federico Nicotera avrebbe ricevuto una bellissima sorpresa da parte della mamma e della sorella, che gli hanno dedicato una lettera in video. A seguire, la decisione del tronista è stata annunciata attraverso una romantica scritta su un pupazzo di peluche. “Sei la mia scelta”, il messaggio indirizzato a Carola. Sul fronte opposto, l’altra corteggiatrice Alice Barisciani, appresa la scelta del tronista, non si sarebbe stupita e anzi se la sarebbe aspettata. Avrebbe successivamente abbandonato lo studio con la voce tremante per il pianto, salutando sia Federico sia Maria De Filippi.

Chi è Carola Carpanelli, la scelta di Federico a “Uomini e donne”

Ma chi è Carola Carpanelli, la bionda corteggiatrice di Uomini e donne che ha fatto breccia nel cuore di Federico Nicotera? Di lei sappiamo che è del 2001, ha 22 anni ed è nata a Varese. Alcune sporadiche informazioni arrivano dal suo profilo Instagram, dove si apprende qualcosa in più del suo percorso professionale. È infatti una studentessa universitaria e studia Scienze Economiche e Politiche Europee all’Università del Piemonte Orientale.

Nel suo percorso a Uomini e donne, Carola ha mostrato un carattere forte, grintoso e determinato. Grazie alle sue mille sfaccettature, ha sin da subito attirato l’interesse e la curiosità di Federico, grazie anche alla sua bellezza e a quei biondi capelli che hanno conquistato il tronista. Carola, durante questi mesi di messa in onda, è sempre stata l’alternativa ad Alice. Solo nell’ultimo periodo, però, il comportamento di Federico e le dinamiche venutesi a creare in studio hanno spostato l’ago della bilancia verso Carola, che alla fine è diventata la sua scelta per la vita.