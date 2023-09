“Uomini e Donne 2023”: chi sono i tre tronisti Cristian, Brando e Manuela

Nuova stagione di Uomini e Donne, nuovi protagonisti: Maria De Filippi è partita con la 28esima edizione del dating show di Canale 5, presentando i tronisti che cercheranno l’anima gemella tra corteggiatori e corteggiatrici pronti a dimostrare di tutto pur di conquistare il loro amore. Si tratta di Cristian, Brando e Manuela, quest’ultima un volto già noto al pubblico di Mediaset.

Chi sono Cristian e Brando, i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Il dating show di Maria De Filippi è appena iniziato con una grande sorpresa per il pubblico, la romantica proposta di matrimonio di Giuseppe a Gabriela, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, e nel frattempo cresce la curiosità sui nuovi tronisti di questa stagione.

Si tratta di due giovani 22enni, Cristian e Brando, e di Manuela Carriero, un volto già noto agli spettatori di Canale 5, che hanno conosciuto la sua storia a Temptation Island, quando nel 2021 partecipò insieme al fidanzato di allora Stefano Sirena.

Cristian Forti ha 22 anni, viene da Roma ed è uno studente universitario che frequenta il terzo anno della facoltà di Fisioterapia che, proprio come molti studenti suoi coetanei, arrotonda facendo il porta pizze. Dall’esperienza a Uomini e donne si aspetta di trovare una persona che sappia accettare le sue fragilità, e allo stesso tempo che sia disposta a fare follie per lui, come lui a sua volta è abituato a fare.

Figlio di genitori separati, vive con la madre e ha un fratello di 5 anni. Ha sofferto molto per la la fine del matrimonio dei suoi, che l’ha portato ad avere delle debolezze che mostra solo alle persone che ama.

Anche lui 22enne, Brando è originario di Treviso. Nella vita ha fatto diversi lavori, dal cameriere, all’aiuto cuoco, al maestro di sci e ha una grandissima passione per lo sport. Proviene da una famiglia di artisti: il nonno è un direttore d’orchestra (così come lo è stato anche il suo bisnonno) e la zia è stata un’attrice.

Ha vissuto a Miami, fino a quando il rapporto tra i suoi genitori non si è interrotto: la loro rottura ha lasciato delle ferite profonde nel suo animo, rendendolo più duro e disilluso verso le altre persone. Spera di trovare una ragazza con cui condividere un rapporto onesto, fatto di cose semplici e di abbracci sinceri.

Manuela Carriero, da Temptation Island a Uomini e Donne

Conosciamo già Manuela Carriero, una delle protagoniste dell’edizione di Temptation Island andata in onda nel 2021. La sua storia con l’ex Stefano Sirena era già abbastanza turbolenta prima di iniziare la loro avventura nel programma, e non si concluse di certo con un lieto fine, anzi: la ragazza iniziò una relazione con il tentatore Luciano Punzo.

Il loro rapporto si è interrotto già da qualche mese, e nel frattempo Manuela è pronta a rimettersi in gioco e trovare il grande amore della sua vita: introversa, generosa e romantica, ha una grande passione per la cucina e ama guardare film d’amore. A Uomini e Donne vorrebbe trovare l’anima gemella, un uomo che possa farle ritrovare il sorriso dopo le delusioni degli ultimi anni.