“Uomini e Donne”, anticipazioni: la scelta di Lavinia

Lo aveva annunciato lei stessa durante l’ultima puntata di Uomini e Donne e così è stato: Lavinia Mauro ha scelto, concludendo il suo percorso nel date show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni la tronista avrebbe finalmente deciso con chi iniziare una storia lontano dalle telecamere, dopo la registrazione della puntata dell’1 aprile.

Uomini e Donne, Lavinia ha scelto: le anticipazioni

“Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore”: così è iniziato il video trasmesso durante l’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, che ha visto la tronista Lavinia Mauro annunciare la decisione della sua scelta. La 26enne romana, che ormai da diverse settimane era in bilico tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, ha deciso di concludere il percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Ai suoi due pretendenti ha chiesto un ultimo sforzo: “Un’ultima esterna con entrambi e poi finalmente sceglierò”. “Siamo arrivati alla nascita” aveva ironizzato la conduttrice in puntata, e anche Gianni Sperti non si era trattenuto dal fare una battuta: “Bisogna chiamarli i sopravvissuti”.

“Sono trascorsi 7 mesi. Tanto tempo. Mi andrebbe di passare queste ultime due esterne con uno e con l’altro per parlarci un pochino, per stare insieme un’ultima volta. Poi ci sarà il grande giorno. Ho avuto i miei tempi, perché sono stata in crisi. Non mi pento del mio percorso, sono fatta così, rifarei tutto come ho fatto. Ci ho messo tantissimo, perché tengo moltissimo a tutti e due”, aveva spiegato in puntata. La scelta però ovviamente è ricaduta su uno solo dei ragazzi che hanno provato a conquistare il cuore della tronista.

Nella puntata registrata l’1 aprile la ragazza ha deciso con chi ha deciso di iniziare una relazione. La puntata dovrebbe andare in onda martedì 4 aprile, ma nel frattempo sta già circondando in rete il nome della scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e dalla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, Lavinia ha deciso di continuare la sua storia con Alessio Corvino.

La scelta di Lavinia è Alessio Corvino: come è andata

Secondo le anticipazioni circolate in rete, l’annuncio è arrivato dopo aver mostrato due filmati con i momenti più belli e quelli più difficili dei percorsi affrontati con entrambi i corteggiatori. Alessio Corvino ha voluto ricordare in quel momento un gesto di grande significato che aveva fatto durante un’esterna.

In uno dei loro appuntamenti le aveva regalato un puzzle a cui mancavano due tasselli importanti: uno glielo aveva già dato in quell’occasione, ma l’altro ha voluto donarglielo nel momento della scelta per simboleggiare che finalmente tutti i pezzi erano al loro posto.

I due si sono abbracciati e baciati, tra gli applausi dello studio e i consueti festeggiamenti con i petali rosa che scendevano dall’alto. L’altro corteggiatore, Alessio Campoli, ha ascoltato il discorso della tronista e ha abbracciato Lavinia in segno di affetto.

Poco prima della scelta, la Mauro aveva dichiarato: “Sono contentissima, sono anche un po’ ma non triste ma ho quel velo di malinconia di dover lasciare tutto quanto. Ho avuto la fortuna di aver fatto il mio percorso con gli alti e i bassi che ci sono stati, perché ci sta, ma con due ragazzi d’oro. Penso che quando si incontrano delle belle persone è giusto portarsele comunque dentro, ovviamente non con quel sentimento in più ma con forte bene. Posso dire di avere una grandissima stima di entrambi”.