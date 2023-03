“Uomini e Donne”, uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro pronto all’addio

Il trono giovane di Uomini e Donne, quest’anno, non sembra trovare pace: dopo l’addio, negli scorsi mesi, di ben due tronisti (Federica Aversano e Federico Dainese), e il burrascoso corteggiamento tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la posizione di Lavinia Mauro sembra sempre più a rischio. La ragazza, che dopo ben sette mesi di programma non è ancora arrivata a una scelta, si divide ancora tra i due Alessio, il rosso e il moro, senza mai pendere più nettamente verso l’uno o l’altro. Eppure, uno dei due corteggiatori, sembra pronto ad abbandonare il programma, poiché convinto che non verrà scelto.

“Uomini e Donne”, Lavinia resterà con un solo cavaliere?

Lavinia Mauro è sicuramente una delle troniste che ha trascorso più tempo nello studio di Uomini e Donne. La Marchesina, alla ricerca del suo cavaliere dal mese di settembre, non è ancora arrivata a compiere la sua scelta, e, seppure Maria De Filippi non le abbia dato una data ultima, il tempo stringe, e tutti, soprattutto i suoi corteggiatori, sono stanchi. Dopo infinite discussioni, chiarimenti lampo, e nuove fughe, i due Alessio, il moro e il rosso, come ormai sono stati ribattezzati dalla conduttrice, vorrebbero arrivare al momento fatidico del programma: la scelta.

Anzi, uno dei due, Alessio Campoli, sembra convinto che, ormai, la bilancia pesi da una parte, e questa non è la sua. Alla domanda di Maria “Non ti senti la scelta?” il corteggiatore romano, alla sua seconda partecipazione al programma, non ha confermato, ma neanche smentito: “Vedo che lei tende più da una parte, quando si arriverà alla scelta penso che sia chiaro dove penderà” ha spiegato il ragazzo che, già in passato, ha chiesto a Lavinia se non fosse il caso che lui andasse a casa.

Infatti, nonostante la tronista sia, spesso, più in sintonia con lui che con l’altro Alessio, in molti (compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari), sono convinti che lei attenda delle conferme dal rosso, per poi scegliere. I suoi dubbi e insicurezze, Lavinia, pare voglia scioglierti tutti durante il programma, non lasciando alla conoscenza fuori neanche un pizzico di mistero. Alessio Campoli abbandonerà davvero il programma, o giocherà il tutto per tutto? Perché, come accaduto in altre puntate, anche oggi, nonostante la loro splendida esterna, la Mauro si è concentrata esclusivamente sul suo avversario.

Il ritorno di Alessio Corvino va traballare Lavinia

Come accennato, Lavinia Mauro, nella nuova puntata di Uomini e Donne, ha preferito dare spazio al ritorno di Alessio Corvino, piuttosto che all’esterna importante fatta con Campoli. Il rosso aveva lasciato il programma due registrazioni fa, dopo l’ennesimo avvistamento in un locale con la sua ex. Sono mesi che il ragazzo sostiene che, facendo parte della stessa comitiva di amici, lui e la sua precedente ragazza si ritroveranno sempre nelle stesse feste e negli stessi posti, dando modo a Lavinia di non fidarsi di lui.

Alessio, però, è tornato, riprendendosi quella scena che, secondo l’altro corteggiatore, è ormai tutta sua. A lui, infatti, Maria De Filippi, ha fatto la domanda inversa: “Alessio non si sente la scelta, tu invece sì?“. Ma come sempre il casertano ha schivato la domanda, parlando di dubbi su Lavinia, delle (a suo dire) false segnalazioni, e lasciando senza parole anche Gianni Sperti, che gli chiedeva perché fosse tornato.

Eppure, nonostante ciò, Lavinia si è concentrata su di lui, “abbandonando” di nuovo il moro seduto su una sedia, in silenzio, mentre lei sceglieva di nuovo l’altro per il primo ballo. La Mauro dice di non essere ancora pronta alla scelta, ma più che un trono questo sembra sempre più, ogni giorno che passa, un gioco ingiusto verso due ragazzi così diversi da non capire come Lavinia, dopo sette mesi, non abbia mai una preferenza. O forse la ha, e ha ragione Alessio Campoli?