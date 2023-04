“Uomini e Donne”, la scelta di Lavinia: chi è e cosa fa Alessio

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Alessio Corvino e Lavinia Mauro

Il trono più lungo della storia di Uomini e Donne, quello di Lavinia Mauro, durato ben sette mesi, è giunto al termine, con la scelta della ragazza, che ha fatto sudare sette camicie ai suoi corteggiatori, i due Alessio, il rosso e il moro. La Marchesina, che ha conquistato tutti per la sua bellezza e eleganza, ma anche per aver deciso di condividere con il pubblico i suoi problemi con l’ansia e gli attacchi di panico, ha scelto Alessio Corvino. Ma cosa sappiamo del corteggiatore che ha rubato il cuore alla bella Lavinia?

“Uomini e Donne”, chi è la scelta di Lavinia Mauro

Quello di Lavinia Mauro, 26 anni, da Roma, detta la Marchesina, per le sue origini nobili, è stato un trono lungo ben sette mesi, e davvero intenso in questa stagione di Uomini e Donne. A corteggiarla, sin da subito, sono rimasti solo in due: Alessio Campoli, vecchia conoscenza del programma, voluto fortemente dalla ragazza, e Alessio Corvino, il moro e il rosso, come sono stati ribattezzati sin da subito per distinguerli.

Studentessa di Scienze Politiche alla Luis, affascinante, sempre garbata e amatissima da tutti, in studio e da casa, Lavinia ha conquistato con i suoi modi eleganti, e quella fragilità, dovuta a una tormentata storia passata, nella quale si sono rivisti molti ragazzi e ragazze. Non ha avuto paura di mostrare i suoi attacchi di panico, e quel ventaglio che le dava sicurezza, un tormentone che nella sua ultima puntata, pubblico, opinionisti e partecipanti, hanno voluto omaggiare, sventolandone uno all’unisono, come segno di saluto. Maria De Filippi l’ha lodata per aver condiviso la sua storia.

Però, Lavinia ha anche fatto discutere, per quell’incertezza, durata quasi tutta la stagione televisiva, nella quale ha lasciato i due Alessio, sempre messi alla prova, sempre attaccati, sempre in discussione. Tanto che, in occasione della scelta, la redazione ha voluto omaggiare i due ragazzi, simpaticamente definitivi gli eroi di questo trono, con un video ironico sulle loro “gesta” nel programma, e una seduta per un massaggio rilassante.

Lavinia ha finalmente fatto la sua scelta, nella puntata in onda il 4 aprile 2023: nonostante le premesse super positive nei confronti di Campoli (che sapeva già, in cuor suo, di non essere la scelta), l’amore l’ha portata tra le braccia di Alessio Corvino che, ovviamente, le ha detto di sì. La favola della Marchesina nel programma finisce qui, e lei è pronta a viverla anche fuori con il suo corteggiatore.

Chi è Alessio Corvino, la scelta di Lavinia Mauro

Ormai sappiamo davvero tutto di Lavinia, ma chi è il corteggiatore Alessio Corvino, che ha scelto nell’ultima puntata del suo trono? 27 anni, viene da Caserta, ha studiato a Napoli, dove ha conseguito una laurea in Economia Aziendale, a Perugia per un master, e infine a Milano, dirigendo la sua carriera nel settore del digital marketing e dei social media. Dal suo profilo Instagram, che in pochi mesi è passato da circa 8mila followers ad oltre 100mila, scopriamo che, occasionalmente, posa anche come modello.

Attaccatissimo alla sua famiglia e agli amici di Caserta, le sue uscite notturne con loro sono state spesso al centro di discussioni durante il trono, per le numerose segnalazioni che lo riguardavano. In particolar modo quelle che riguardavano la presenza della sua ex a molte feste e serate, alle quali c’era anche Alessio. Motivo di forti scontri con Lavinia, l’accaduto ha portato quasi al suo abbandono del trono.

Il corteggiatore della tronista, però, ha anche condiviso con lei la triste vicenda della scomparsa del padre, ammalatosi di tumore e morto pochi mesi dopo; un trauma che ha permesso ad Alessio di aprirsi con Lavinia, visto che, solitamente, è sempre restio a condividere ed esternare i suoi sentimenti. Nonostante i tanti scontri lungo il cammino, il cuore della tronista era evidente, da diverse puntate, che ormai battesse per lui.