“Grande Fratello”, Giorgio Manetti scartato? L’ex Uomini e Donne rompe il silenzio

Fonte: IPA Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne ed ex compagno di Gemma Galgani, è tornato al centro del gossip. Secondo un pettegolezzo che gira sul web l’ex Cavaliere fiorentino sarebbe stato scartato ai casting della prossima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 il prossimo 11 settembre. Da tempo il Gabbiano tenta di rientrare in televisione ma senza grossi risultati. Questa volta, però, la verità sarebbe un’altra, come ci ha tenuto a precisare il diretto interessato.

“Uomini e Donne”: Giorgio Manetti e la verità sul “Grande Fratello”

“Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione 2020 ma scelsi di non prendervi parte. È sicuramente una bella persona, un bravo professionista e il programma è bello”, ha dichiarato Giorgio Manetti in un’intervista rilasciata a Tag24, smentendo così gli ultimi rumors sul suo conto. Il 67enne non è stato scartato bensì ha scelto di declinare l’invito del GF qualche anno fa.

L’ex star di Uomini e Donne non ha nascosto di essere interessato ad un altro show: “Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello”. Di sicuro Manetti non tornerà alla corte di Maria De Filippi, che ha abbandonato dopo i litigi con Gianni Sperti.

Giorgio ci ha però tenuto a dire la sua sull’arrivo di Ida Platano a Uomini e Donne, nelle vesti di nuova opinionista: “Il suo futuro con Alessandro non mi riguarda, mi fa piacere per lei se questa avventura se si concretizzerà. Non mi aspetto nulla dal programma, non penso ci saranno grandi novità perché fa ascolti ed il meccanismo è sempre lo stesso“, ha detto.

Giorgio Manetti: single e fine dell’amicizia con Tina Cipollari

Giorgio Manetti è tornato single dopo la fine della relazione con Caterina, una donna toscana con la quale ha convissuto negli ultimi anni. È giunta al termine anche l’amicizia con Tina Cipollari, nata proprio grazie a Uomini e Donne. Manetti non ha esitato a definire la Vamp “una bulla”, senza però svelare i motivi alla base di questo allontanamento. A detta di qualcuno sarebbe tutta colpa di Tina Cipollari che, di punto in bianco, avrebbe deciso di non rispondere più ai messaggi di Giorgio Manetti, che credeva molto in questa amicizia, sbocciata nel dating show di Maria De Filippi.

I concorrenti del “Grande Fratello” e di “Ballando con le Stelle”

Sia Alfonso Signorini sia Milly Carlucci sono pronti a tornare in onda con i rispettivi format. Il Grande Fratello – che perde la parola Vip perché unirà concorrenti conosciuti a partecipanti sconosciuti – ripartirà il prossimo 11 settembre. Il primo concorrente ufficiale della nuova edizione è l’atleta Alex Schwazwer.

Ballando con le Stelle riaprirà le danze sabato 21 ottobre: i primi due aspiranti ballerini annunciati sono Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Ma, stando ai gossip, dovrebbero far parte del cast pure: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo, Teo Mammucari, Antonio Caprarica.