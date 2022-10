“Ho perso un bambino”. Gemma Galgani, il doloroso racconto sul suo passato

Fonte: IPA Gemma Galgani, il racconto del suo passato

Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne, ha parlato del suo passato in un’intervista dolorosa. Siamo abituate a vederla in televisione, a cercare l’anima gemella e l’amore impossibile, a contrapporsi alla sua eterna “rivale” Tina Cipollari. Ma oltre lo show, come sempre, c’è di più: una donna che non ha mai ceduto del tutto al disincanto, con troppo amore da dare, una maternità mancata, e quel bambino perso a 40 anni.

Gemma Galgani, la gravidanza a 40 anni

In una lunga intervista concessa al magazine di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, la dama del Trono Over si è raccontata come – forse – mai prima d’ora. Si è aperta su un episodio del suo passato che tutt’oggi la tormenta, una ferita rimasta aperta: la perdita del suo bambino.

“Ero a Fiuggi. All’epoca ero fidanzata da dieci anni con un uomo che aveva messo in chiaro di non volere figli e io, innamorata persa, lo avevo assecondato. A un certo punto mi resi conto che, da qualche giorno, al mattino, avevo una fame indescrivibile”, così ha iniziato il lungo racconto doloroso del suo passato.

“Avevo scoperto di essere al primo mese di gravidanza. Anziché esultare, come avrebbe fatto chiunque al mio posto, avendo già compiuto quarant’anni, venni assalita da una sensazione di angoscia e smarrimento“. Un momento difficile da affrontare, soprattutto per l’epilogo. “Avevo timore di dirlo ai miei genitori, ma soprattutto al mio fidanzato… quel bambino poi l’ho perso“.

L’aiuto dello psicanalista

Non è mai riuscita davvero a superare quel dolore, che è rimasto dentro di lei e che si porta dietro ancora oggi. “Nemmeno il mio psicoanalista riusciva a essermi di aiuto in quel momento dolorosissimo, soltanto la mia cagnetta Biba non si staccava mai da me e mi guardava con gli occhi dolci”. Il racconto le ha portato alla mente vecchi ricordi, non facili da affrontare, e che inevitabilmente fanno male.

“Non vado oltre, perché, anche a distanza di tantissimi anni, mentre racconto questi ricordi, le lacrime scendono calde, anzi caldissime sulle mia guance”. La dama di Uomini e Donne non ha mai raccontato fino ad oggi l’evento peggiore della sua vita. La maternità mancata, tuttavia, le ha sempre fatto sentire una sorta di “amore inespresso” dentro di lei, rimasto lì, senza mai poterlo esprimere davvero.

Lo sfogo sulla maternità mancata

Non è la prima volta che Gemma Galgani parla della maternità. Il dramma di non essere mai diventata mamma l’ha toccata da vicino, e in una puntata di Uomini e Donne aveva citato un’intervista che le aveva aperto una voragine. “Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso”.

All’epoca, in suo sostegno, era intervenuto Gianni Sperti: “Se non hai avuto un figlio è perché forse non si è creato il momento giusto. Non devi rimpiangere ciò che non hai fatto”. Ma lei ha sempre sentito e avvertito il peso di quel tassello mancante, e di un amore inespresso, covato dentro di lei da una vita intera.