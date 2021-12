Tina Cipollari ritrova l’amore e ammette: con l’ex Vincenzo è finita male

Se c’è qualcosa che sembrano aver in comune Tina Cipollari e Gemma Galgani è la sfortuna in amore. Anche se le due affrontano la vita in maniera totalmente diversa, l’opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di non essere riuscita a trovare, almeno fino a questo momento, l’uomo della sua vita. L’ultima sua storia importante, inoltre, sembrerebbe essere finita nel peggiore dei modi e averla segnata profondamente. Per lei, però, è arrivato il momento di voltare pagina.

Tina Cipollari, chi è il nuovo amore della sua vita

Tina Cipollari, come aveva già dichiarato in passato a Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore dopo aver posto fine alla storia con Vincenzo Ferrara. L’uomo che le fa battere il suo cuore, però, non è una vecchia fiamma, come qualcuno aveva ipotizzato, ma un nuovo incontro: si chiama Alfredo e lo ha conosciuto nell’estate del 2021 grazie ad alcuni amici in comune.

Questa volta, nonostante il sentimento, Tina però ha intenzione di fare tutto con estrema calma e non accelerare i tempi. Per questo ha deciso di viversi la storia in completa serenità e di non presentare, almeno per il momento, Alfredo ai suoi figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Kikò Nali. Il motivo è presto spiegato:

Non voglio destabilizzarli – ha confessato al settimanale Vero -, non possono passare da un uomo all’altro.

Tina Cipollari, con l’ex Vincenzo Ferrara finale amaro

I figli di Tina Cipollari, infatti, avevano già conosciuto l’ormai ex Vincenzo Ferrara. Con lui, la storia sembrerebbe essere finita nel peggiore dei modi. L’opinionista del programma di Maria De Filippi, parlando dei suoi figlia, si è infatti lasciata andare a parole amare che nascondono un astio profondo:

Avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate.

Se Vincenzo era un amore vissuto alla luce del sole, quello con Alfredo rimane, per adesso, nell’ombra. La Cipollari, finchè non si sentirà sicura, non lo farà conoscere alla sua famiglia e ai suoi sostenitori. Quando ciò accadrà, significherà solo una cosa: sarà certa di aver trovato finalmente l’uomo della sua vita.