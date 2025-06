Fedez, notte di caos in discoteca: la denuncia di un testimone

IPA Fedez

Notte di caos al Twiga di Forte dei Marmi: il celebre locale, già noto per le serate ad alto tasso di glamour, si è ritrovato protagonista del gossip non solo per la musica e il divertimento, ma anche per un episodio controverso che avrebbe come protagonista Fedez. Il rapper, secondo alcune testimonianze, avrebbe avuto uno spiacevole alterco con un ragazzo presente, culminato nel lancio di un cellulare. Le escandescenze del cantante non sarebbero passate inosservate e la situazione avrebbe preso una piega spiacevole.

Fedez, il gesto inaspettato in discoteca e la denuncia di un testimone

Fedez non sembra riuscire a ritrovare il suo equilibrio. Nonostante il suo focus resti sulla musica e sui progetti professionali, non si placa la curiosità mediatica sulla sua persona e su ciò che accade fuori dalla sala di registrazione e la sua vita sentimentale continua a essere oggetto di speculazioni.

Ora la notizia del caos scatenatosi nella notte in una nota discoteca di Forte dei Marmi, il Twiga, prima proprietà di Flavio Briatore e poi acquistata da Leonardo Maria del Vecchio, sembrerebbe riaccendere i riflettori proprio sui comportamenti controversi del cantante.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Fedez sarebbe stato protagonista di un acceso diverbio con un ragazzo presente alla serata, il quale avrebbe anche dichiarato di voler denunciare il rapper per quanto accaduto.

“Ieri sera ero al Twiga, nel privée dove c’era anche lui. Eravamo di fronte alla consolle e stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori” avrebbe dichiarato il protagonista dell’accaduto.

Il ragazzo avrebbe poi cercato il suo cellulare per diverso tempo nella sala, ritrovandolo solo grazie ad un suo amico che lo avrebbe aiutato nelle ricerche. Secondo quanto dichiarato dal ragazzo, tutti i buttafuori del locale si sarebbero accorti di quanto accaduto e la stessa guardia del corpo di Fedez, presente alla serata, si sarebbe personalmente scusata per il comportamento inaspettato del rapper.

“Lui continuava a baciare una ragazza e poi mi ha insultato più volte” avrebbe aggiunto ancora il ragazzo, seguito dalle conferme di Parpiglia che avrebbe dichiarato proprio la presenza di una ragazza al fianco di Fedez all’ingresso al Twiga, dove il rapper sarebbe arrivato con una bottiglia di champagne in mano.

Fedez, dall’addio a Chiara Ferragni al gossip su Clara

L’episodio accaduto al Twiga non aiuta di certo a calmare le acque intorno a Fedez. L’ultimo periodo infatti è stato parecchio intenso, segnato sia da successi artistici sia da una rinnovata attenzione alla sua vita privata. Dopo la separazione da Chiara Ferragni avvenuta all’inizio del 2024, il rapper ha provato a concentrare le sue energie sulla carriera, partecipando con successo al Festival di Sanremo con il brano Battito e lanciando per l’estate il singolo Scelte stupide in duetto con la cantante emergente Clara.

Ed è stata proprio questa collaborazione a dare il via ad un’ondata di gossip circa un possibile flirt tra i due, condita da immagini che li ritraevano in atteggiamenti affettuosi e culminati con uno scatto rubato che sembrava suggerire un bacio.

I diretti interessati hanno ovviamente smentito, ma la recente fine della storia di Clara con il fidanzato Jacopo getta nuovi dubbi sulla situazione tra i due cantanti, anche se al momento nè Fedez, né Clara hanno fatto dichiarazioni ufficiali in merito.

E mentre il rapper riceve le dichiarazioni affettuose della collega Orietta Berti, che lo ha definito “un ragazzo buono, sensibile e altruista”, Fedez continua ad attirare l’attenzione su di sé, ma non sempre per motivi legati alla musica. Se da una parte c’è il successo del nuovo singolo estivo e la partecipazione a eventi di rilievo nel panorama musicale italiano, dall’altra non mancano le polemiche, gli episodi controversi e, naturalmente, il gossip.